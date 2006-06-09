با تفرقه افكنان قاطعانه برخورد شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله جوادي آملي در خطبه هاي نماز جمعه قم طي سخناني اظهار داشت: بايد با كساني كه در قالب حزب و تشكيلات به فكر جدايي و نفاق بين دولت و ملت هستند برخورد جدي شود. اين افراد مصالح نظام را به خطر مي اندازند و بايد ريشه كن شوند.

جوادي آملي در بخش ديگري از سخنان خود به پيشنهاد مذاكره آمريكا با ايران اسلامي اشاره و خاطرنشان كرد: همانطوري كه رهبر معظم فرموده اند ايران از هرگونه مطالب معقول و به مصلحت نظام استقبال مي كند و در مذاكره را بر روي آنها باز مي كند اما در مورد آزادي، استفاده از فناوري هسته اي، پيشرفتهاي علمي و ... هيچ گونه مذاكره اي با آمريكايي ها ندارد.

وي با بيان اين مطلب كه آمريكايي ها با فتنه و كذب مانوس هستند، يادآور شد: ادعاي دروغين آمريكايي ها اينست كه اجماع عليه ايران وجود دارد و داشتن انرژي صلح آميز هسته اي تهديدي براي جهان است.

وي افزود: همه ادعاهاي آنها بي اساسي است و چيزي جز دروغ در ذات آنها نيست.

آيت الله جوادي آملي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه (س)، ايشان را از شخصيت هاي برجسته اسلام عنوان كرد و خواستار توجه بيشتر مسئولان و مردم به خطبه هاي ايشان شد.

وي همچنين نوشتن خطبه هاي حضرت فاطمه با ترجمه روان، حفظ كردن آن توسط افرادي كه داراي حافظه قوي هستند، قراردادن خطبه ها در دروس مدارس و تفسير تطبيقي خطبه حضرت زهرا با خطبه هاي ديگر را از جمله برنامه هاي عملي در برجسته نشان دادن حضرت فاطمه (س) دانست.

امام جمعه موقت قم افزود: خطبه هاي حضرت فاطمه (س) به ما مي فهماند كه همانطوري كه حضرت علي (ع) خليفه خداست، قرآن نيز خليفه خدا مي باشد.

جوادي آملي در بخش ديگري از سخنان خود به ايام و مناسبتهاي هفته جاري اشاره كرد و در خصوص حضور پرشور مردم و مسئولان در هفدهمين سالگرد رحلت امام خميني تشكر نمود.

وي افزود: مردم ايران اسلامي با حضور چشمگير خود در اين مراسم بار ديگر با آرمانهاي انقلاب اسلامي و امام راحل عهد و پيمان بسته اند.

وي در پايان سخنان خود هفته محيط زيست را به مردم تبريك گفت.