نمايشگاه فوتبال ايراني در فرانكفورت افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين نمايشگاه كه به همت سفارت ايران در آلمان و كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال، تحت عنوان "فوتبال ايراني" برگزارخواهد شد ، عكسهايي ازتيم ملي فوتبال ايران ، آثار باستاني و بناهاي تاريخي ، صنايع دستي و محلي ، هنر خطاطي ايران درمعرض ديد علاقمندان و ايرانيان خارج از كشور قرارخواهد گرفت .



همچنين درحاشيه اين نماشگاه هنرمندان كشورمان در قالب گروههاي موسيقي به اجراي برنامه هاي موسيقي سنتي خواهند پرداخت .



اين نمايشگاه در فضايي به وسعت 300 متر مربع در كنار رودخانه ماين آلمان قرار دارد و تا پايان مرحله دوم مسابقات (5 تيرماه) ادامه خواهد داشت .