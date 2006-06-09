به گزارش خبرنگار"مهر" در اين نمايشگاه كه به همت سفارت ايران در آلمان و كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال، تحت عنوان "فوتبال ايراني" برگزارخواهد شد ، عكسهايي ازتيم ملي فوتبال ايران ، آثار باستاني و بناهاي تاريخي ، صنايع دستي و محلي ، هنر خطاطي ايران درمعرض ديد علاقمندان و ايرانيان خارج از كشور قرارخواهد گرفت .
همچنين درحاشيه اين نماشگاه هنرمندان كشورمان در قالب گروههاي موسيقي به اجراي برنامه هاي موسيقي سنتي خواهند پرداخت .
اين نمايشگاه در فضايي به وسعت 300 متر مربع در كنار رودخانه ماين آلمان قرار دارد و تا پايان مرحله دوم مسابقات (5 تيرماه) ادامه خواهد داشت .
همزمان با ديدار ايران - مكزيك؛
نمايشگاه فوتبال ايراني در فرانكفورت افتتاح مي شود
نمايشگاه عكس ، ايران شناسي و صنايع دستي ايران روز يكشنبه همزمان با ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل مكزيك در شهر فرانكفورت افتتاح خواهد شد .
