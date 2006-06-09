مدير مسئول روزنامه ايران در گفتگو با مهر : مردم فهيم آذربايجان همواره بيشترين سهم را در خلق فكر و انديشه ايراني داشته اند / بسياري از زواياي پرونده"روزنامه ايران"براي مسئولين مشخص شده است/ قوه قضائيه تكليف روزنامه ايران را مشخص كند

غلامحسين اسلامي فرد در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : هم اكنون دو هفته از توقيف "روزنامه ايران"مي گذرد و همكاران ما منتظرند تا مراجع قانوني تكليف اين روزنامه را روشن كنند . انتظار ما اين نيست كه پرونده "روزنامه ايران" مختومه شود اما حداقل انتظاري كه داريم اين است كه قوه قضائيه سرنوشت تحريريه روزنامه را مشخص كند.

وي در ادامه تصريح كرد : با توجه به رهنمودهاي بيان شده از سوي بزرگان كشور در مورد آذربايجان و هوشياري و آگاهي كه مردم مومن و فهيم آذربايجان و نمايندگان آنان دارند، شرايط كنوني به سمت شفاف تر شدن موضوع پيش مي رود و به نظر مي رسد عوامل فرصت ‌طلبي كه در ارتباط با خارج از مرزهاي كشور بودند به دنبال دامن زدن به اين ماجراها شده بودند.

مدير مسئول روزنامه ايران با اشاره به برخي از تفرقه افكني ها با سوء استفاده ازمطلب رويداد پيش آمده گفت : ما در همان ابتدا مطلع شديم كه برخي از افراد فرصت طلب و تفرقه افكن مجموعه اي از مطالب را در كنار لوگوي روزنامه ايران مونتاژ كرده بودند و از اين طريق قصد داشتند احساسات انقلابي و عواطف مردم آذري زبان كشور را تحريك كنند كه البته با هوشياري مردم و مسئولين اين توطئه برملا شد.

اسلامي فرد در ادامه با ذكر اين نكته كه "روزنامه ايران" متعلق به دولت جمهوري اسلامي است و وظيفه و رسالت ما اطلاع رساني شفاف و روشن در مورد رويدادهاي داخلي و خارجي است تصريح كرد : كار رسانه اي فعاليتي پراسترس است و احتمال اشتباه در آن زياد است . البته اين به معناي رفع مسئوليت از ما نيست و ما بارها از بابت اشتباهي كه رخ داده معذرت‌ خواهي كرديم و اين موضوع را به شيوه هاي مختلف بيان كرديم.

اسلامي فرد خاطر نشان كرد : البته ما به دنبال تعيين تكليف نيستيم ، حتي اگر ثابت شود عمدي در كار بوده، خود ما نيز از برخورد با عاملان اين خطا استقبال مي‌كنيم، اما معتقديم اين مساله يك اشتباه سهوي بوده و اميدواريم نتيجه اين باشد كه روزنامه هرچه زودتر منتشر شود.

مديرمسئول روزنامه ايران همچنين خاطرنشان كرد : ابراز تنفر از اهانت به اقوام و لهجه‌ها امري است كه همه‌ ايرانيان در آن شريك هستند و گمان ما بر اين است كه مردم فهيم آذري زبان كه همواره بيشترين سهم را در خلق فكر و انديشه در ايران داشته‌ اند، مي ‌توانند در روند تسريع بازگشت اين روزنامه به ما ياري رساندند.

وي در ادامه گفت :"روزنامه‌ ايران" رسانه‌ اي در خدمت دولت و نظام است و تمام دغدغه مديران و اعضاي تحريريه‌ روزنامه اين است كه بتوانند مجددا در جمع رسانه‌ها قرار گيرند و به وظيفه اطلاع رساني خود ادامه دهند.

اسلامي فرد در پايان يادآورشد : بر اساس اطلاعاتي كه در قانون مطبوعات و فهم و درك ما و كارشناسان از قانون وجود دارد، اين كه هيات نظارت با استناد به بندهاي مشخصي از قانون مطبوعات دستور توقيف روزنامه‌اي را بدهد، با قانون مطابقت ندارد.