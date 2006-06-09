لاوروف از برگزاري همه پرسي در مناطق فلسطيني حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي، سرگئي لاوروف درباره اين همه پرسي خاطر نشان كرد كه "ما اميدواريم فلسطينيان يك گزينه مشخص انتخاب كنند و اين همه پرسي ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني را نزديكتر كند ".



وي افزود كه "روسيه از تلاشها در جهت توافق ملي در ميان گروههاي فلسطيني حمايت مي كند" .



بر اساس آخرين گزارشها،ابومازن رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين در نظر دارد همه پرسي را در 31 ماه جولاي(9 مرداد) درباره سندي كه زندانيان فلسطيني در زندانهاي اسرائيل آن را تدوين كرده اند، برگزار كند .



در اين سند سازش با اسرائيل و همزيستي مسالمت آميز دو دولت فلسطين و اسرائيل براساس مرزهاي 1967 پيش بيني شده است .



حماس كه با برگزاري اين همه پرسي مخالفت كرده است، آن را غير قانوني قلمداد و اعلام كرد كه قوانين محلي اجازه بر گزاري چنين همه پرسي را درباره قوانين فلسطين نمي دهند .

روسيه يكي از اعضاي چهارگانه كميته بين المللي خاورميانه براي حل درگيري فلسطيني اسرائيلي است؛ سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا سه عضو ديگر اين كميته را تشكيل مي دهند.