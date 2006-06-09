جوانان ايران حريف قزاقستان نشدند / تداوم صدرنشيني قزاق ها

به گزارش خبرگزاري"مهر"، چهارمين روز از دومين دوره كاپ قهرماني واترپلو آسيا كه ازشانزدهم خرداد ماه درتاشكند پايتخت جمهوري ازبكستان آغاز شده است با تداوم صدرنشيني تيم قزاقستان همراه بود.



دوربرگشت كاپ واترپلو آسيا امروزبا برگزاري دومسابقه ادامه يافت كه درنخستين ديدار تيم واترپلو ايران با تركيبي ازبازيكنان جوان مقابل قزاقستان قرار گرفت. اين بازي با نتيجه 10 بر 3 به سود قزاقستان به پايان رسيد. در دومين مسابقه تيم ازبكستان ميزبان مسابقات با نتيجه 11 بر 6 مقابل كره جنوبي به برتري دست يافت .

به اين ترتيب در پايان روزچهارم دومين دوره كاپ قهرماني واترپلو آسيا، تيم قزاقستان (قهرمان نخستين دوره كاپ آسيا) با 6 امتياز همچنان در صدرقرار دارد، ازبكستان با 5 امتياز دوم است و كره جنوبي و ايران بترتيب با 3 و 2 امتياز در تعقيب صدرنشينان هستند.



در ادامه اين رقابتها تيم ايران فردا به مصاف ازبكستان مي رود. كاپ واترپلو آسيا يكشنبه به پايان مي رسد.