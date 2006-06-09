اتخاذ تدابير لازم براي جهاني شدن فرهنگ اسلامي ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اخبار الخليج، جمعي از نمايندگان وزارت امور اسلامي بحرين كه به منظور مشاركت در برنامه هاي تبادل فرهنگي آمريكا به ايالت متحده سفر كردند بر همزيستي ميان اديان الهي، احترام به حقوق ملل و اعتقادات آنها تأكيد كردند.

دكتر فريد هادي رئيس بخش زبان شناسي و تحقيقات اسلامي دانشگاه بحرين در اين ديدار به نقش شوراي عالي امور اسلامي اشاره كرد و گفت: اين شورا به منظور همزيستي و تشريك مساعي ميان اديان الهي چون مسلمان، مسيحي و يهودي تلاش مي كند تا ارتباطي دوستانه با توجه به اصل احترام به حقوق ديگران برقرار شود.

وي تأكيد بر اينكه فرهنگ اسلام بايد جهاني شود، تصريح كرد: رشد و ترقي فرهنگ اسلام و تمدن غني اين دين بسيار مهم است و بايد با ارائه چهره صحيح اسلام، شبهات موجود در مورد اين دين از بين برود.

فريد هادي با اشاره به اين نكته كه بايد استراتژي و تدابير خاصي جهت حمايت از اسلام اتخاذ شود، ياد آور شد: براي رسيدن به اين مهم بايد زبان گفتگو و احترام متقابل جايگزين بي عدالتي و بي احترامي شود.

رئيس بخش زبان شناسي دانشگاه بحرين گفت: تسامح ديني راهكاري براي از بي بردن برخوردها، درگيريهاي نژادي و فرقه اي و رفع مشكلات موجود اشت .

وي اظهار داشت: بايد الفت و محبت ميان كشورهاي اسلامي رايج شده و با ارائه صورت مثبت و واقعي اديان، صلح جهاني حاصل شود.



