روسيه به تقويت سپر هسته اي خود ادامه خواهد داد

رئيس جمهوري روسيه امروز اعلام كرد كه تقويت سپر هسته اي و وضعيت مناسب در بخش انرژي هسته اي كشورش از عناصر ضروري جايگاهش به عنوان يك قدرت هسته اي است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، ولاديمير پوتين دركنفرانسي در نوو اوگاريوو (اقامتگاه رياست جمهوري روسيه در غرب مسكو) اظهارداشت كه " تقويت توان صنايع هسته اي در جهت منافع امنيت ملي ضروري است ".



وي همچنين افزود كه "بهبود زرادخانه بايد مطابق با نيازمنديهاي شديد براي عمليات ايمني و امنيتي و از نظر طبيعي با پايبندي به رژيمهاي منع گسترش باشد ".



رئيس جمهوري روسيه خاطر نشان كرد كه روسيه همچنان يك موضع ثابت و قطعي در تمام زمينه هاي مربوط به انرژي هسته اي دارد .