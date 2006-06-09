  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۲۷

پوتين :

روسيه به تقويت سپر هسته اي خود ادامه خواهد داد

روسيه به تقويت سپر هسته اي خود ادامه خواهد داد

رئيس جمهوري روسيه امروز اعلام كرد كه تقويت سپر هسته اي و وضعيت مناسب در بخش انرژي هسته اي كشورش از عناصر ضروري جايگاهش به عنوان يك قدرت هسته اي است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، ولاديمير پوتين دركنفرانسي در نوو اوگاريوو (اقامتگاه رياست جمهوري روسيه در غرب مسكو) اظهارداشت كه " تقويت توان صنايع هسته اي در جهت منافع امنيت ملي ضروري است ".

وي همچنين افزود كه "بهبود زرادخانه بايد مطابق با نيازمنديهاي شديد براي عمليات ايمني و امنيتي و از نظر طبيعي با پايبندي به رژيمهاي منع گسترش باشد ".

رئيس جمهوري روسيه خاطر نشان كرد كه روسيه همچنان يك موضع ثابت و قطعي در تمام زمينه هاي مربوط به انرژي هسته اي دارد . 
کد مطلب 337210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها