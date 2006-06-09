هلاكت زرقاوي؛ پايان تروريسم در عراق يا تداوم آن

در جريان بمباران اين مخفيگاه علاوه برسركرده شبكه القاعده در عراق 7، تن از دستياران وي نيز به هلاكت رسيدند.

با قتل ابو مصعب الزرقاوي، زندگي اين تروريست خطرناك پايان يافت وپيش بيني مي شود كه نيروهاي آمريكا وعراق عمليات خود را در آينده عليه تروريست ها تشديد كنند.

اما آيا قتل ابو مصعب الزرقاوي به مفهوم پايان تروريسم درعراق خواهد بود؟.

مسلما خير، زيرا شبكه القاعده به گونه اي پي ريزي شده كه حتي با مرگ افراد تاثيرگذار، اين شبكه مي تواند به فعاليت هاي خود ادامه دهد.

اساسا تروريسم در خاورميانه معلول وجود شرايطي است كه در نهايت به بروز شبكه هاي تروريستي منجر مي شود وهر چه اعضاء اصلي اين شبكه از قدرت فرماندهي و مالي بيشتري برخوردار باشند؛خطرات بيشتري براي جامعه جهاني خواهند داشت.

شبكه خطرناك القاعده داراي ارتباطات سازمان يافته مالي واطلاعاتي وسياسي با اصول گرايان عرب مي باشد.

شايد شبكه القاعده را بتوان از نظر ساختار تشكيلاتي با سازمان هاي تروريستي غربي مانند مافيا و بادر ماينهوف مقايسه كرد.

لذا درفرايند عمليات اخير نيروهاي آمريكا وعراق كه به قتل زرقاوي منجر شد، نمي توان قاطعانه اعلام كرد كه تروريسم براي هميشه در عراق پايان يافته است.

مسلما القاعده در عراق داراي ارتباط وسيعي با باقيمانده اعضاء حزب بعث عراق است، همچنانكه القاعده در افغانستان با طالبان نيز رابطه تنگاتنگي دارد.

اگر چه قتل زرقاوي سركرده القاعده در عراق ودستياران وي يك موفقيت بزرگي براي نيروهاي آمريكا ودولت نوري المالكي نخست وزير عراق تلقي مي شود، اما پيش بيني مي شود القاعده بار ديگر درعراق به سازماندهي عناصر خود براي از سرگيري فعاليت هاي تروريستي و تشديد عمليات خواهد پرداخت.

قطعا نيروهاي آمريكا وعراق نبايد تنها به قتل زرقاوي اكتفا كنند، بلكه بايد دامنه عمليات خود را براي ريشه كني بقاياي عناصر القاعده و هواداران حزب بعث عراق گسترش دهند، زيرا بدون نا بودي عناصر زير مجموعه ابو مصعب الزرقاوي،عراق هرگز به امنيت پايدار نخواهد رسيد.

پيش بيني مي شود عناصر القاعده با قتل مهره مهم خود يعني ابومصعب الزرقاوي وبه منظور ابراز وجود در آينده نزديك دامنه عمليات تروريستي خود را گسترش دهند و چند عمليات تروريستي را در سطح جهان سازماندهي كنند.

بنا براين آمريكا وكشورهاي اروپايي بايد از وجود كشورهاي تاثير گذار منطقه براي مقابله با موج تروريسم كه مسلما روز به روز گسترده تر مي شود، استفاده كنند.