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۲۲ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۳۱

مسعود ده نمكي در گفتگو با مهر :

در مستند "كدام استقلال كدام پيروزي" به دنبال طرح موضوع جنگ فقر و غنا هستم/ سياستمداران از حاشيه تب فوتبال غافلند

در مستند "كدام استقلال كدام پيروزي" به دنبال طرح موضوع جنگ فقر و غنا هستم/ سياستمداران از حاشيه تب فوتبال غافلند

كارگردان مستند "كدام استقلال كدام پيروزي" با اشاره به غفلت سياتمداران از حاشيه تب فوتبال تاكيد كرد: در اين مستند به دنبال طرح موضوع جنگ فقر و غنا بوده ام و فيلم با زبان استعاره، مردم را به اين فرا مي خواند كه در جنگ هاي زرگري جناح هاي سياسي دچار خوش باوري نباشند.

مسعود ده نمكي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، گفت : با بيان اين كه  مردم در اين فيلم 90 دقيقه به جاي اين كه فوتبال ببينند، خودشان را مي بينند، اظهار داشت : به هر حال قربانيان يك رويارويي پس از پايان ماجرا توسط جريانات سياسي فراموش مي شوند همانگونه كه قربانيان بازي ايران و ژاپن در ميان خوشحالي رسانه ها، فراموش شدند.

تهيه كننده وكارگردان اين مستند، تاكيد كرد : چنين ماجرايي به جنگ تحميلي و ماجراهاي پس از آن نيز بي شباهت نيست و به نوعي در ذهن ها تداعي مي شود.

پس از اكران خصوصي مستند "كدام استقلال؟ كدام پيروزي؟" براي هنرمندان و اصحاب رسانه در سينما سپيده تهران، اكران آن در دانشگاه هاي كشور آغاز شده كه در همين راستا فردا ( 23 خرداد) ساعت 30/20 اين مستند در دانشگاه امام صادق(ع) اكران مي شود.

اين مستند از طريق سايت http://dehnamaki.blogfa.com/ نيز اكران اينترنتي مي شود كه در 48 ساعت گذشته از 25 كشور دنيا مورد استقبال گسترده قرار گرفته است.

کد مطلب 337274

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