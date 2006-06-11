دسترسي به اطلاعات علمي در واحد ساوه با دانشگاه هاي دنيا برابري مي كند / 12 هكتار مزرعه آموزشي پژوهشي در واحد ساوه راه اندازي شده است

دكتر رضا حيدري نوري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: كسب رتبه برتر پژوهشي در سطح منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي در سال گذشته، كسب دو رتبه سومي پژوهشي توسط اعضا هيات علمي در سطح منطقه در سال گذشته و كسب رتبه دوم مسابقات جهاني رباتيك مونترال كانادا از جمله اقدامات پژوهشي انجام شده در واحد ساوه در راستاي اعتلاي سطح علمي دانشگاه و در تاكيد خاص رئيس دانشگاه آزاد بر امر پژوهش است.

وي با اشاره به راه اندازي بزر گترين كتابخانه ديجيتال در دانشگاه آزاد ساوه اظهار داشت: در راستاي پيشرفت علمي پژوهشي و تحقيقاتي، واحد ساوه اقدام به راه اندازي بزرگترين كتابخانه ديجيتال كرده است كه اساتيد، دانشجويان و محققين مي توانند با مراجعه به مركز اطلاع رساني و اينترنت به منابع علمي وجود در كتابخانه دسترسي داشته باشند.

دكتر حيدري خاطر نشان كرد: كتابخانه مركزي دانشگاه نيز به وسعت 557 متر مربع داراي بيش از 33 هزار جلد كتاب در عنوان هاي فارسي و لاتين كتب مرجع است و شامل مخزن قرائت خانه پسران و دختران است.

وي گفت: واحد اطلاع رساني و اينترنت دانشگاه نيز در فضايي به مساحت 120 متر مربع واقع شده است كه سرويس دهي اينتريت را در محل سايت براي اساتيد و دانشجويان فراهم كرده است.

رئيس دانشگاه آزاد ساوه از ايجاد مرزعه آموزشي پژوهشي دانشگاه ساوه خبر داد و گفت : ايجاد 12هكتار مزرعه آموزشي - پژوهشي با هدف انجام پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي زراعت و علوم دامي و طرح هاي تحقيقاتي اساتيد رشته هاي كشاورزي، آموزش دروس عملي رشته هاي كشاورزي و دامپزشكي، ايجاد شبكه آبياري به طول 3 كيليومتر براي مزرعه آموزشي و شهرك دانشگاهي از جمله اقداماتي است كه به منظور پيشرفت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه انجام شده است.

حيدري گفت: كسب مجوز انتشار 4 عنوان نشريه علمي پژوهشي دانشجويي، اخذ مجوز تاسيس تعداد 10 انجمن علمي پژوهشي دانشجويي، تشويق اساتيد جهت ارائه مقالات در كنفرانس هاي بين المللي، افزايش مقدار طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي با توجه به موقعيت صنعت و كشارورزي شهرستان ساوه، راه اندازي كتابخانه ديجيتال واحد، تقويت باشگاه پژوهشگران جوان و تجهيز هر چه بيشتري آزمايشگاه ها و كارگاه ها با توجه به توسعه روز دانشگاه از برنامه هاي آينده پژوهشي اين دانشگاه است.

وي با اشاره به تاسيس و راه اندازي بيش از 40 آزمايشگاه و كارگاه آموزشي در واحد ساوه افزود: آزمايشگاه خاكشناسي، ماشين آلات كشاورزي، هرباريوم، تشريح دام،؛ ميكروبيولوژي، بيوشيمي، زرعات و اصلاح نباتات، جانور شناسي، مرفولوژي گياهي، مواد قالبگيري، مدار و اندازه گيري، مدارهاي مخابراتي، فيزيك مكانيك، شيمي تجزيه، و روانشناسي و كارگاه هاي سراميك، ريخته گري، جوشكاري، يونيورسال، مدلسازي، برق، سيم پيچي، تلويزيون، از جمله كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه آزاد ساوه است.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه كار خود را از آذر ماه سال 67 با حضور 97 دانشجو در رشته هاي علوم تربيتي و امور زراعي آغاز كرده و در حال حاضر داراي 62 هزار متر مربع فضاي آموزشي فرهنگي، ورزشي، رفاهي، خدماتي و پژوهشي است. اين دانشگاه پذيراي 11 هزار دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و كارداني است كه 25 درصد آن ها دانشجويان بومي هستند.