460 كلاس درس به طور ضربتي احداث مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، علي نيكزاد در جلسه فوق العاده مدرسه سازي در استانداري افزود: اين تعداد كلاس با استفاده از 100 ميليارد ريال اعتبارات ويژه مقاوم سازي واحدهاي آموزشي استان در قالب 103 پروژه اجرا مي شود.

وي با بيان اينكه طبق گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، به ميزان 710 ميليارد ريال از ظرفيت اجرايي پيمانكاران استان در حال حاضر خالي است ، تصريح كرد: به لحاظ محدوديت فصل كاري اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا با استفاده از ظرفيت موجود پروژه هاي ياد شده مطابق زمان بندي اجرا و به پايان برسد.