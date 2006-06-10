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۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۰

/ قبل از آغاز سال تحصيلي جديد در استان اردبيل /

460 كلاس درس به طور ضربتي احداث مي شود

استاندار استان اردبيل گفت: براي كمك به تعديل كمبود فضاي آموزشي ، 460 كلاس درس قبل از مهر 85 ، به طور ضربتي در اقصي نقاط استان احداث و به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، علي نيكزاد در جلسه فوق العاده مدرسه سازي در استانداري افزود: اين تعداد كلاس با استفاده از 100 ميليارد ريال اعتبارات ويژه مقاوم سازي واحدهاي آموزشي استان در قالب 103 پروژه اجرا مي شود.

وي با بيان اينكه طبق گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، به ميزان 710 ميليارد ريال از ظرفيت اجرايي پيمانكاران استان در حال حاضر خالي است ، تصريح كرد: به لحاظ محدوديت فصل كاري اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا با استفاده از ظرفيت موجود پروژه هاي ياد شده مطابق زمان بندي اجرا و به پايان برسد.

کد مطلب 337510

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