ميانجي گري مبارك براي حل بحران ميان سوريه و لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نبيه بري امروز در قاهره از حسني مبارك رئيس جمهوري مصر خواست تا زمينه ميانجي گري عربي براي حل بحران در روابط لبنان وسوريه را فراهم كند.



بري امروز در قاهره پس از ديدار با مبارك اظهار داشت كه هدف واقعي وي از سفر به قاهره تمايل به ميانجي گري به منظور اجراي تصميمات گرفته شده در گفتگوهاي داخلي لبنان است.



به گفته وي، در ديدار با مبارك درباره روابط موجود ميان لبنان و سوريه و گفتگوهاي داخلي در لبنان بحث و تبادل نظر شد و مبارك نيز از اين مسئله استقبال كرد.



وي درباره شيوه اجراي طرح احتمالي عربي براي ميانجي گري ميان لبنان و سوريه اظهار داشت كه اين مسئله به تصميم گيري مصر و رياست جمهوري اين كشور بستگي دارد.



نبيه بري كه روز گذشته وارد قاهره شد، تصريح كرده بود كه با هدف امكان بررسي تلاش مصر براي تهيه طرح عربي براي كمك به لبنان و اجراي تصميمات گرفته شده در گفتگوهاي داخلي و بازگرداندن روابط لبنان و سوريه به روند طبيعي خود وارد قاهره شده است.



رئيس پارلمان لبنان همچنين خاطر نشان كرده است كه با عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب ديدار خواهد كرد تا درباره امكان ايفاي نقش اين اتحاديه دركمك به لبنان براي اجراي مصوبات گفتگوهاي داخلي بحث و گفتگو كند.



شركت كنندگان در گفتگوهاي داخلي لبنان به توافقي درباره بهبود روابط با سوريه از طريق برقراري روابط ديپلماتيك با اين كشور و ترسيم مرزها براي متقاعد كردن سازمان ملل به لبناني بودن مزارع اشغالي شبعا و خلع سلاح فلسطيني هاي خارج از اردوگاه ها طي شش ماه دست يافته اند.



اين در حالي است كه سوريه تاكنون زماني براي سفر فواد سنيوره نخست وزير لبنان به دمشق تعيين نكرده است، شركت كنندگان در گفتگوهاي داخلي لبنان، سنيوره را براي گفتگو با مسئولان سوري درباره اين مسئله مامور كردند.