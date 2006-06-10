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۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۲۱

در سومين ديدار جام هجدهم؛

تيم ملي فوتبال انگليس به سختي از سد پاراگوئه گذشت

تيم ملي فوتبال انگليس به سختي از سد پاراگوئه گذشت

تيم ملي فوتبال انگليس در نخستين ديدار خود در هجدهمين دوره رقابت‌ هاي جام جهاني 2006 آلمان به سختي از سد پاراگوئه گذشت.

به گزارش خبرنگار"مهر"، در اين ديداركه ازگروه دوم مسابقات جام جهاني در ورزشگاه فرانكفورت برگزار شد، تيم انگليس در يك بازي سرد و كسل كننده با يك گل حريف آمريكاي لاتين خود را شكست داد.

"كارلوس گامارا " كاپيتان و مدافع تيم پاراگوئه دردقيقه 4 به اشتباه دروازه تيم خود را باز كرد و اين گل تا پايان بازي پابرجا ماند تا تيم ملي فوتبال انگليس كه گفته مي شود با وجود ستاره هاي بزرگ يكي از مدعيان اين دوره به شمار مي رود ، نخستين ديدار خود را در جام هجدهم با پيروزي پشت سربگذارد . 

تا دقايقي ديگر تيم‌هاي ترينيداد و توباگو با سوئد از گروه دوم به مصاف هم مي ‌روند.

تيم‌هاي آرژانتين و ساحل عاج نيز امشب ازگروه سوم در ورزشگاه هامبورگ به ديدارهم خواهند رفت.

کد مطلب 337638

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