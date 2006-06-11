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۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲

فيلمبرداري "ايستگاه بهشت" به مراحل پاياني خود نزديك شد

فيلمبرداري "ايستگاه بهشت " در محمود آباد مازندران به پايان مي رسد .

به گزارش خبرگزاري مهر فيلمبرداري  فيلم "ايستگاه بهشت "به مراحل پاياني خود نزديك شد . اين فيلم يك ملودرام اجتماعي محسوب مي شود .

همزمان با انجام فيلمبرداري فيلم كه در تهران جريان دارد و سكانس هاي پاياني فيلم نيز در استان مازندران انجام مي شود ، ياور تورنگ كار تدوين فيلم را به صورت همزمان آغاز كرده است .

داستان فيلم درباره جوان نابينايي است كه دلباخته پرستارش مي شود ، جوان همه تلاشش را مي كند تا بينايش رابه دست آورد و اين تازه آغاز يك ماجراي عاشقانه است .

عوامل توليد "ايستگاه بهشت " عبارتند از : كارگردان : نادر مقدس ، فيلمنامه : افسانه منادي و نادر مقدس ، مدير فيلمبرداري : غلامرضا آزادي ، گريم : محسن بابايي ، بازيگران : شهاب حسيني ، فرهاد اصلاني ، سپيده خداوردي ، مهدي ميامي ، پور انداخت مهيمن .

کد مطلب 337753

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