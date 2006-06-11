غرب بنا ندارد مشوق ها را عملياتي كند/ نتيجه مقاومت ايران انزواي غرب وشكل گيري اجماع جهاني عليه سلطه طلبي غرب است

محمد حسن قديري ابيانه در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت : غرب در خصوص شرايط تحقق مشوق ها، آن را به رفع "تمامي نگراني هاي جهاني از طريق همكاري كامل با آژانس" موكول كرده است و مسئولان پرونده هسته اي بايد به اين موضوع توجه خاص داشته باشند.

اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه اگر غرب دهها برابر اين مشوق ها را هم مطرح كند، بي فايده است، گفت : غربي ها بنا ندارند آنها را عملياتي كنند، اگريك كشورغربي اعلام كند كه درزمينه فعاليت هاي هسته اي ايران "من هنوزنگران هستم" ديگر مشوقي در كار نخواهد بود.

قديري ابيانه ادامه داد : در پيشنهاد اروپا تاييد اين امر كه " تمامي تعهدات ايران انجام شده و اعتماد جهاني در مورد ماهيت كاملا صلح آميز برنامه هسته اي غيرنظامي ايران بازگشته است"، به تصميمات آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل موكول شده است، يعني كافي است آمريكا و انگليس بگويند ما هنوز قانع نشده ايم تا شوراي امنيت سازمان ملل نيز اعلام كند غني سازي در ايران متوقف است و از مشوق ها هم خبري نيست.

اين كارشناس مسائل سياسي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص مشوق ها به همكاري هاي امنيتي از جمله منطقه اي عاري از سلاح هاي كشتار جمعي اشاره كرد و اظهار داشت: منطقه اي عاري از سلاح هاي كشتار جمعي قاعدتا شامل رژيم صهيونيستي نيز مي شود، ولي متاسفانه غربي ها از اتمي ماندن اسرائيل حمايت كرده اند همانطور كه تا كنون آن را در جهت برخورداري از سلاح هسته اي ياري رسانده اند.

وي تصريح كرد: در طرح پيشنهادي غربي ها اقداماتي عليه ايران صورت خواهد گرفت كه اگر با جامعه بين المللي همكاري نكند آنها را به صورت عملي خواهند كرد. حال اينكه در اين طرح توانايي هاي موشكي ايران را نيز علاوه بر انرژي هسته اي گنجانيده اند.

قديري ابيانه عمده مواردي را كه غرب به عنوان تهديد مطرح كرده است را اقداماتي دانست كه درطول انقلاب جاري بوده و چيز جديدي نيست .

كشورهاي غير متعهد و اسلامي پي برده اند كه تلاش غرب براي محروم كردن كشورمان به ايران محدود نخواهد شد و غرب مي خواهد همه كشورهاي اسلامي، غير متعهد و جهان سومي را از حق پيشرفت محروم نمايد و انحصار اين علم مهم را براي خود محفوظ بدارد و دوره استعماري جديدي را زمينه سازي كند

اين كارشناس مسائل سياسي در پايان گفت: كشورهاي غير متعهد و اسلامي پي برده اند كه تلاش غرب براي محروم كردن كشورمان به ايران محدود نخواهد شد وغرب مي خواهد همه كشورهاي اسلامي، غيرمتعهد و جهان سومي را ازحق پيشرفت محروم نمايد وانحصار اين علم مهم را براي خود محفوظ بدارد و دوره استعماري جديدي را زمينه سازي كند.

وي افزود: در رابطه با تهديد به "تحريم صادرات محصولات خاص به ايران از قبيل محصولات نفتي و گازي" بايد گفت غرب كه همواره كشورهاي نفت خيز را به استفاده از نفت به عنوان اهرم سياسي توصيه مي كنند، حال به خودشان كه مي رسد به هر حربه اي متوسل مي شوند.

اين فعال سياسي با بيان اينكه تكيه براين تهديدات كلي بيشتربه تحريم فروش بنزين به ايران مربوط مي شود، گفت: كاهش و قطع همكاري هاي دو طرفه كه منجر به واردات كمتر كالاهاي مصرفي غرب به ايران شود باعث از دست رفتن بازار ايران براي آنها خواند.



وي افزود: پيشنهادهاي اروپا در حقيقت پيشنهادهايي براي انجام نشدن و فراهم شدن زمينه ايجاد تحريم و برخورد با ايران حتي از نوع نظامي آن است. ايران بايد با هوشياري تمام با اين توطئه مقابله كند و درپاسخ به اين شيوه مزورانه و ديپلماتيك بايد به شيوه اي ديپلماتيك و ظريف پاسخ آن را داد. همانطور كه آنها به اصطلاح در ظاهر حقوق ايران را به رسميت شناختند، ما نيز بايد با كليات طرح تا حدودي كه با ان پي تي منطبق است موافقت كنيم، چيزي كه قبلا با آن موافق بوده و حتي بيش از آن را عملي كرده ايم.

وي خاطر نشان كرد: قطعنامه غير متعهد ها در حمايت از حق ايران و دعوت دبيركل اتحاديه عرب براي حركت سريع كشورهاي عربي به سوي انرژي هسته اي نشان دهنده چنين بيداري است. نتيجه مقاومت ايران انزواي غرب وشكل گيري اجماع جهاني عليه سلطه طلبي غرب است. ايران مي تواند و بايد در اين راه مقاومت كند و موانع را از پيش راه خود بر دارد.