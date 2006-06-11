آمريكا با تغيير سياست "صادرات فناوري" خود به چين نزديكتر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه چاينا ديلي، در اين سياست جديد، آمريكا شكاف تجاري خود را با چين كاهش مي دهد و به آن نزديكتر مي شود.

بر پايه اين گزارش، سياست جديد نياز صادركنندگان آمريكايي به داشتن مجوز براي فروش تجهيزات نيمه هادي و الكترونيك به شركتهاي چيني را محدود مي كند.

" ديويد مك كورمك" معاون وزيرصنعت و بازرگاني آمريكا خاطر نشان كرد:"تغييرات سياست واشنگتن در مورد صادرات تجهيزات به چين پيشرفتي را در بخش تجارت تجهيزات با فناوري بالا و افزايش امنيت در پي خواهد داشت."

به گفته مك كورمك ، سياست جديد از صادرات فناوريهاي آمريكا در جهت توسعه سيستم هاي تسليحاتي در چين جلوگيري به عمل مي آورد.

وي افزود:صادرات فناوريهاي بالاي آمريكا به چين در سال گذشته به 12 ميليارد دلار رسيد و مجوز جديد ، امكان صادرات بيشتر به ارزش صدها ميليون دلار را براي شركتهاي چيني فراهم مي آورد.

اين در حالي است كه مك كورمك پيش از اين اعلام كرده بود: در صورتي كه وارد كنندگان چيني ثابت كنند كه آنها از صادرات تكنولوژي آمريكا به اين كشور براي اهداف نظامي استفاده نمي كنند، واشنگتن نيز كنترلهاي خود را بر صادرات اين محصولات به پكن كاهش مي دهد.