ورزش گلف در استان گيلان توسعه پيدا مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در حكم رييس فدراسيون گلف آمده است: با توجه به علاقه مندي شما در امور اجتماعي، فرهنگي و ورزشي بدين وسيله جنابعالي را به عنوان نماينده تام الاختيار اين فدراسيون در استان گيلان به منظور پيگيري و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت احداث زمين هاي گلف و ميني گلف و بستر سازي براي توسعه فرهنگ غني اين رشته ورزشي و گرايش نوجوانان و جوانان به ورزش گلف كه با توجه به ويژگي هاي خاص موجبات آرامش خاطر و تصميم گيري صحيح و نهايتا پرورش جسم و روح مي گردد منصوب مي نمايم. اميدوارم در سايه ايزد منان و پشتكاري كه داريد و بهره گيري ازامكانات مادي و معنوي استان شاهد اقدامات مفيد و موثر در راه توسعه ورزش گلف در گيلان باشيم.
عيسي اسحاقي رييس فدراسيون گلف با انتصاب مهدي كاس زاده به عنوان نماينده تام الاختيار اين فدراسيون در استان گيلان زمينه گسترش ورزش گلف در اين استان را فراهم كرد.
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