ورزش گلف در استان گيلان توسعه پيدا مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در حكم رييس فدراسيون گلف آمده است: با توجه به علاقه مندي شما در امور اجتماعي، فرهنگي و ورزشي بدين وسيله جنابعالي را به عنوان نماينده تام الاختيار اين فدراسيون در استان گيلان به منظور پيگيري و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت احداث زمين هاي گلف و ميني گلف و بستر سازي براي توسعه فرهنگ غني اين رشته ورزشي و گرايش نوجوانان و جوانان به ورزش گلف كه با توجه به ويژگي هاي خاص موجبات آرامش خاطر و تصميم گيري صحيح و نهايتا پرورش جسم و روح مي گردد منصوب مي نمايم. اميدوارم در سايه ايزد منان و پشتكاري كه داريد و بهره گيري ازامكانات مادي و معنوي استان شاهد اقدامات مفيد و موثر در راه توسعه ورزش گلف در گيلان باشيم.