يك مجموعه كتاب تاريخي جديد رونمايي مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، انتشار مجموعه كتابهاي " به دنبال ..." از سال 1383 از سوي نشر ققنوس و با هدف آموزش مسائل تاريخي براي گروه سني نوجوان (دانش آموزان راهنمايي ودبيرستان) آغاز شد . تاكنون هشت عنوان از اين مجموعه وارد بازار كتاب شده است.

مجموعه " به دنبال ... " كه بر اساس روش دانشنامه اي و با تفصيل بيشتري نوشته شده از تصاوير و طرح هايي متناسب با موضوعات هم بهره مي برد. اين كتابها از مجموعه منشورات موسسه فرانسوي "گاليمار" فرانسه است كه نشر ققنوس كپي رايت اين كتابها را براي انتشار در ايران و به زبان فارسي خريداري كرده است. هم اكنون بيتا شمسيني وشورا منزوي سرگرم ترجمه مجلدات ديگر اين مجموعه هستند.

نكته قابل تامل در انتشار اين كتاب افزدون عناوين جديد به مجموعه "به دنبال .." از سوي ناشر ياراني متناسب با فرهنگ ، تاريخ و تمدن ايراني است. روش نشر ققنوس در انتشار اين مجموعه اينگونه است كه برخي عناوين ديگر مرتبط با اين مجموعه را به نويسندگان ايراني سفارش مي دهد و در كنار آنها به چاپ مي رساند از اين جمله مي توان به زندگي نامه پيامبر اسلامي حضرت محمد (ص) ، زندگي نامه امير كبير و ابوالقاسم قردوسي اشاره كرد.

تا كنون عناويني از اين مجموعه مانند "به دنبال اسكندر، به دنبال علاء الدين، به دنبال بنيانگذاران رم ، به دنبال فردوسي، به دنبال ماركوپولو ، به دنبال سزارو به دنبال كريستف كلمب منتشر شده و قراراست به زودي مجلدات ديگري با عنوان به دنبال عيسي (ع) ،به دنبال خدايان مصر، به دنبال دزدان دريايي و به دنبال موسي (ع) هم منتشر شود .







دربخشي از عناوين اين مجموعه مي خوانيم : "به دنبال اسكندر" ؛ به قلم ماري ترز ديويدسن ، به صورت مصور زندگي اسكندر مقدوني ، تاريخچه فتوحات او و در انتهاء مرگ وي را به زباني ساده روايت مي كند. خواننده در اين كتاب كه 129صفحه و1900تومان قيمت دارد ، از طريق روايات مورخان دوران باستان ، با اسكندر جوان و ماجراجويي هايش همراه مي شود و در خلال اين ماجراها تمدن هاي ايران ويونان باستان را كشف مي كند.

"به دنبال علاء الدين" ؛ نوشته تيري آپريل به بازخواني قصه علاء الدين ، مشهورترين افسانه كهن مشرق زمين و يكي از خواندني ترين قصه هاي هزارو يك شب مي پردازد. افسانه علاء الدين و چراغ جادو از داستان هايي است كه در همه جاي دنيا طرفدار وخواننده دارد، نويسنده اين كتاب در كنار روايت داستان علاء الدين گوشه هايي از تمدن عربي واسلامي و نيزبازخواني و گوشه هاي مهمي از تاريخ جهان را هم مد نظر داشته است . اين كتاب 119 صفحه دارد.

"به دنبال بنيانگذاران رم " ؛ به قلم فيليپ كاستژون به معرفي پيشينه بنيانگذاري رم باستان ، معرفي فرهنگي و تاريخچه اين ديار و همچنين ريشه هاي اسطوره اي چگونگي شكل گيري رم در داستان ها و افسانه ها را بازگو كرده است، بسياري از افسانه ها و اسطوره هايي كه فرهنگ و تمدن غرب را تشكيل مي دهد در اين كتاب معرفي شده اند و همچنين تاريخچه مختصري درباره كشور ايتاليا در دوران باستان نيز ذكر شده است .اين كتاب 125 صفحه دارد.

نخستين داستاني كه در اين كتاب به آن پرداخته مي شود ماجراي دزديده شدن "هلن" ملكه اسپارتي توسط "پاريس" شاهزاده تروا است كه منجر به حمله و لشگركشي يوناهي ها به سمت تروا مي شود، به اعتقاد مولف ، ماجراي جنگ تروا يكي از سرآغازهاي بنيانگذاري رم محسوب مي شود و شكل گيري نيروي واحد و بزرگ امپراتوري رم در اطراف مديترانه پس از اين جنگ ها اتفاق افتاد.

" به دنبال ژوليوس سزار" ؛ استفاني موريون مولف اين اثر زندگي امپراتور مشهور روم و يكي از نام هاي آشناي تاريخ را كه زندگي پر ماجرايش در داستان ، نمايش نامه و فيلم هاي مختلفي به تصوير كشيده شده است را معرفي مي كند ، اين كتاب كه داستان زندگي پرفراز و نشيب سزار است و بر پايه روايت مورخان باستان نوشته شده ، خواننده را با ريشه هاي فرهنگي غرب آشنا مي كند. اين كتاب 127 صفحه دارد و همانند سه عنوان قبلي اين مجموعه با ترجمه شورا منزوي منتشر شده است.

"به دنبال فردوسي" از جمله آثار تاليفي اين مجموعه است كه به قلم محمد حسيني به معرفي زندگي و آثار حكيم ابوالقاسم فردوسي مي پردازد؛ خالق كتاب شاهنامه در سال 330 هجري قمري متولد شد و در اوايل قرن پنجم به عنوان بزرگترين حماسه سراي ايران چشم از جهان فرو بست . اين سالها از درخشان ترين دوره هاي شعر و ادب فارسي است .

پادشاهان و حكمرانان ساساني و غزنوي كه فردوسي در دوره حكومت آن ها مي زيست ، ثروت فراواني را نثار او كردند اما فردوسي سرنوشت ديگري داشت. كتاب " به دنبال فردوسي" با تصاويري از ناهيد كاظمي در 117 صفحه خواننده را با فرهنگ و تمدن اساطير كهنسال سرزمين ايران آشنا مي كند .

"به دنبال كريستف كلمب" ؛ نوشته ژان پل دوويـول و با ترجمه بيتا شمسيني ، فرهنگ و تمـدن قـرن 15 ميلادي اروپا را به تصوير مي كشد و خواننده را با خود به سفري طولاني در طول تاريخ اين قاره و اكتشافات سرزمين هاي جديد توسط كاشفان اروپايي مي برد.

مولـف كتاب "به دنبال كريستف كـلمب"، در اين اثر خوانندگـان خود را با تاريخچه كشـف قـاره جديد ( آمريكا ) از سوي كريستف كلمب، معرفي ساكنان پيشين اين قاره، توصيف اولين برخورد كاشفان و بوميان، نحوه تامين هزينه هاي سفر اكتشافي كريستف كلمب و موضوعات ديگري در اين زمينه آشنا مي سازد.

ناشر اين آثار براي رونمايي و معرفي مجلدات اين مجموعه در روز پنج شنبه مراسمي تدارك ديده و از مترجمان و مولف اين مجموعه به همراه پژوهشگران ، صاحب نظران آثار تاريخي ، منتقدين مطبوعاتي و خبرنگاران دعوت كرده است تا به بحث در مورد اين مجموعه بپردازند. اين برنامه در خيابان انقلاب ، خيابان ارديبهشت ، كوچه مبين شماره 233 برگزار مي شود.