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۲۲ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶

كنفرانس بين المللي ركوردها و داده هاي ترتيبي برگزار مي شود

كنفرانس بين المللي ركوردها و داده هاي ترتيبي 25 تا 27 خرداد ماه در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.

دكتر "ناصررضا ارقامي" دبير اجرايي اين كنفرانس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : هدف از برگزاري اين كنفرانس بين المللي بررسي و تبادل آخرين يافته هاي علمي در خصوص علم آمار و ايجاد علاقه بيشتر به پژوهش از سوي دانشجويان تحصيلات تكميلي است.

وي دانشگاه فردوسي را تنها قطب علمي آمار در سطح كشور دانست و افزود: در اين كنفرانس كه با حضور 50 شركت كننده از كشورهاي يونان، لهستان، كانادا و هنگ كنگ برگزار مي شود 20 مقاله به صورت سخنراني ارائه مي شود.

مدير گروه آمار دانشكده رياضي دانشگاه فردوسي در ادامه گفت: مقالات برگزيده اين كنفرانس بين المللي در تنها مجله علمي پژوهشي آماري ايران به زبان انگليسي منتشر مي شود.

کد مطلب 337923

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