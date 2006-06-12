كنفرانس بين المللي ركوردها و داده هاي ترتيبي برگزار مي شود

دكتر "ناصررضا ارقامي" دبير اجرايي اين كنفرانس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : هدف از برگزاري اين كنفرانس بين المللي بررسي و تبادل آخرين يافته هاي علمي در خصوص علم آمار و ايجاد علاقه بيشتر به پژوهش از سوي دانشجويان تحصيلات تكميلي است.

وي دانشگاه فردوسي را تنها قطب علمي آمار در سطح كشور دانست و افزود: در اين كنفرانس كه با حضور 50 شركت كننده از كشورهاي يونان، لهستان، كانادا و هنگ كنگ برگزار مي شود 20 مقاله به صورت سخنراني ارائه مي شود.

مدير گروه آمار دانشكده رياضي دانشگاه فردوسي در ادامه گفت: مقالات برگزيده اين كنفرانس بين المللي در تنها مجله علمي پژوهشي آماري ايران به زبان انگليسي منتشر مي شود.