تصوير انتقاد كيوزاك از دولت آمريكا در فيلم " گريس رفته "

به گزارش خبرنگارسينمايي مهر، كيوزاك عملكرد دولت آمريكا را يكي ازشرم آورترين و ننگين ترين اقدامات سياسي خواند ومعتقد است دولتي كه ازپوشش خبري بازماندگان وكشته شدگان جنگي اش سرباز مي زند بسيار ترسو وبزدل است. بنابراين او تصميم به ساخت فيلمي مي گيرد كه نشان مي دهد پس ازبازگشت تابوت ها به خانه چه اتفاقاتي رخ مي دهد. نتيجه امر شكل گيري فيلمي به نام " گريس رفته " است كه با بودجه اندكي ساخته شد. اين اثر شرح حال مردي است كه همسرش گريس را در جريان جنگ عراق از دست مي دهد.



ساخت اين فيلم ماه گذشته به پايان رسيد و تهيه كنندگان اين اثر ازجمله كيوزاك اميدوارهستند كه بتوانند فيلم را در جشنواره ها به نمايش درآورند.



كيوزاك دراين فيلم نقش كاراكتري به نام استنلي را بازي مي كند كه به فرزندانش نمي گويد مادرشان كشته شده است وتصميم مي گيرد كه آنها را دريك سفر جاده اي با خود همراه كند. درجريان اين سفر است كه ديدگاه استنلي به عنوان عضو سابق ارتش پيرامون جنگ تغيير مي كند.



بي ترديد گرايش كيوزاك به بازي دراين فيلم ريشه درباورهاي سياسي او دارد اما او معتقد است كه فيلم " گريس رفته " يك اثرسياسي نيست.



وي مي گويد : " اين فيلم از حال و هواي معنوي برخوردار است و به موضوعاتي چون غم واندوه ازدست دادن عزيزان و اميد براي رستگاري مي پردازد."



فيلمنامه اين اثر توسط جيمز استروس به رشته تحرير درآمده كه درگذشته فيلمنامه " جيم تنها " را ارائه داد. اوبا فيلم " گريس رفته " براي نخستين بار كارگرداني را نيزتجربه كرد.



كيوزاك فعاليت هنري خود را بيست سال پيش با ساخت فيلمهاي كمدي جوان پسندانه اي چون " شانزدهمين شمع " آغاز كرد ، اما بزودي خط مشي هنري اش تغييركرد و در فيلم " چيزي بگو " به كارگرداني كامرون كرو درنقش يك آدم ناموفق ظاهرشد.



اين امرراه وي را براي همكاري با ديگر كارگردان هاي نام آشنا چون وودي آلن همواركرد. اما آنچه كه درتمامي اين مدت دل مشغولي كيوزاك را تشكيل مي داده تهيه وتوليد فيلم هايي بوده كه بتواند ديدگاه شخصي وي را نسبت به سياست وجنگ بيان كند.

او معتقد است كه مردم تمايل بسياري به مشاهده هزينه هايي دارند كه انسانها در قبال شكل گيري جنگ ها مي پردازند. وي مي گويد :" به نظر من مردم ازديدن دلايل غير منطقي كه براي ناكامي هاي سياسي ارائه مي شود ، خسته شده اند. دراين ميان من منظورم سربازاني كه مي جنگند نيست بلكه نگاهي به رهبري هاي مدني دارم" .



دراين بين كيوزاك به هيچ وجه نگران نقدهايي نيست كه توسط منتقدان به رشته تحرير درمي آيد. اومي گويد :" مدتي طول مي كشد تا يك اثر هنري شناخته شود ومورد تحسين قرار گيرد. شما تمامي تلاشتان را به كارمي گيرد تا فيلمهاي هنري را توليد كنيد و مدت زمان سه ، چهارو يا پنج سال طول مي كشد تا ارزش هاي چنين اثري شناخته شود" .