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۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر :

لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي قطعا به تصويب مي‌رسد

لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي قطعا به تصويب مي‌رسد

مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد كه لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي در نهايت مورد تاييد مجلس قرار مي گيرد.

محمد مهدي مفتح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر گفت : هيئت وزيران لايحه برداشت 5/1 ميليارد از حساب ذخيره ارزي  را به صورت دو فوريت تقديم مجلس كرده بود كه چند هفته قبل راي نياورد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر اين لايحه در كميسيون هاي مختلف مجلس در دست بررسي و رسيدگي است، افزود:  يك فريت و دو فوريت اين لايحه منجر به اخذ راي از مجلس نشده بود.

مفتح از نحوه بررسي هايي كه تا كنون بر روي اين لايحه صورت گرفته اظهار بي اطلاعي كرد واظهار داشت :  اين لايحه تاكنون در دستور كار كميسيون برنامه و بودجه قرار نگرفته بود.

مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اين لايحه نهايتا مورد تاييد مجلس قرار خواهد گرفت، تصريح كرد : تصور مي كنم اين لايحه پس از بررسي هاي كارشناسي مورد تاييد مجلس  قرار بگيرد.

کد مطلب 337935

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