طرح ملي سنجش نگرش دانشجويان نسبت به دروس معارف اسلامي اجرا شد

به گزارش خبرگزاري مهر، "محمد هادي شجاعي" - مسئول اجراي طرح سنجش نگرش دانشجويان نسبت به دروس معارف اسلامي در استان كرمان گفت: كسب آگاهي و شناخت از نظرات دانشجويان نسبت به دروس و استادان دروس معارف اسلامي و بهره گيري از نتايج آن در افزايش بهره وري دروس معارف اسلامي در دانشگاه ها از اهداف انجام طرح تحقيقاتي سنجش نگرش دانشجويان نسبت به دروس معارف اسلامي است.

وي با بيان اينكه اين طرح بطور همزمان در دانشگاه هاي كرمان و 7 استان ديگر اجرا شده است، افزود: پرسشنامه هاي اين طرح در دو بخش اساتيد و دانشجويان طراحي و نظرات آنها اخذ شد. دانشجوياني مي توانستند در اين طرح شركت كنند كه حداقل 3 درس از دروس معارف اسلامي را گذرانده باشند.