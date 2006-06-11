  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

/ گزارش خبرنگار اعزامي مهر به جام جهاني - 35 /

وضعيت زارع و شكوري امروز مشخص مي شود

كادر فني تيم ملي فوتبال كشورمان امروز در مورد جايگزيني هادي شكوري به جاي ستار زارع تصميم گيري خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به المان قرار است كادر پزشكي تيم ملي امروز پس از بررسي نهايي وضعيت مصدوميت ستار زارع نظر نهايي خود را درمورد اين بازيكن اعلام كند.

در صورتي كه زارع به دو بازي ديگر تيم ملي برابر پرتغال و انگولا نرسد كادر فني از هادي شكوري دعوت خواهد كرد تا هر جه سريعتر خود را به اردوي تيم ملي در المان برساند تا در دو بازي بعدي تيم را همراهي كند.
کد مطلب 338015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها