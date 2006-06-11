/ گزارش خبرنگار اعزامي مهر به جام جهاني - 35 / وضعيت زارع و شكوري امروز مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به المان قرار است كادر پزشكي تيم ملي امروز پس از بررسي نهايي وضعيت مصدوميت ستار زارع نظر نهايي خود را درمورد اين بازيكن اعلام كند.



در صورتي كه زارع به دو بازي ديگر تيم ملي برابر پرتغال و انگولا نرسد كادر فني از هادي شكوري دعوت خواهد كرد تا هر جه سريعتر خود را به اردوي تيم ملي در المان برساند تا در دو بازي بعدي تيم را همراهي كند.

