حوادث تهران 15 كشته و مجروح بر جاي گذاشت

به گزارش خبر گزاري مهر ، در شبانه روز گذشته بر اثر وقوع 64 آتش سوزي كوچك و بزرگ و 19حادثه گوناگون بيش از 818 ميليون ريال خسارت مالي بر جاي ماند.

بر اساس اين گزارش ، وقوع 83 مورد حريق و حادثه در يك شبانه روز نشان از افزايش بيش از 2 برابري اين ارقام نسبت به ميانگين آن بوده كه اين رقم از ابتداي خرداد سال جاري تاكنون بي سابقه است.

همچنين در ميان اماكن مختلف شهري بيشترين آتش سوزي ها به ترتيب درمناطق سبز شهري 32 مورد ، وسايل نقليه 16مورد به وقوع پيوست.

طي شبانه روز گذشته علاوه بر اين اماكن تعداد 4 منزل مسكوني ، 4 پست برق و چند مكان ديگر نيز در كام آتش فرو رفتند و خساراتي بر آنها وارد آمد.

بنابراين گزارش ، در طول شبانه روز گذشته پايتخت شاهد حوادث مختلف نظير 4 مورد محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها ، 3 مورد حادثه آسانسور ، 3 مورد تصادف رانندگي ، يك مورد آب گرفتگي منزل مسكوني و يك مورد گير كردن دست در ترازو و چند حادثه ديگر بود كه امدادگران سازمان آتش نشاني توانستند 5 نفر از شهروندان آسيب ديده را نجات دهند.

در جريان حوادث ذكرشده ، 5 تن طي يك حادثه رانندگي در شرق تهران جان خود را از دست دادند و جنازه يك نفر مرد در داخل خرابه اي پيدا شد.

مجموعا در طول 24 ساعت گذشته 590 آتش نشان با استفاده از 90 ماشين آتش نشاني به مدت 44ساعت عمليات امدادي و اطفايي انجام دادند.