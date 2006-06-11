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۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۰۹

نقاشي هاي كودكان جهان در تهران به نمايش گذاشته مي شود

آثار بيش از 220 كودك و نوجوان ايراني و خارجي از 19 كشور جهان در قالب نمايشگاه چهارمين مسابقه بين المللي نقاشي كودكان تهران طي روزهاي اول تا 11 تيرماه در تهران به نمايش گذاشته مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر،   اين كودكان با نقاشي هاي  خود با موضوع " سرزمين من و رنگين كمان گ و موضوع آزاد آثار خود را براي شركت در مسابقه بين المللي نقاشي به تهران ارسال كرده بودند و نقاشي هاي آنها خود از ميان 5279 اثر انتخاب شده است كه در روز پاياني نمايشگاه به آنها نشانها و جوايزي اهدا خواهد شد.

بر اين اساس 40 اثر نقاشي با راي هئيت داوران اين مسابقه حايز رتبه اول و دريافت نشان طلا، 92 اثر حايز رتبه دوم و نشان نقره و 188 اثر حايز رتبه سوم و نشان برنز مي شوند.

داوران اين مسابقه بين المللي كه شامل سيد مهدي صالح مجتهد، محمد علي كشاورز، محمد حسين صلواتيان، ايرج داداشي و ليندا ولفزگروبر از اتريش هستند همچنين دو اثر نقاشي  از يك كودك ايراني و يك كودك ويتنامي را به عنوان برندگان ويژه معرفي كرده اند.

 در چهاردهمين مسابقه بين المللي دوسالانه نقاشي كودكان و نوجوانان تهران كه فراخوان آن سال قبل با هدف آشنا ساختن كودكان با فرهنگ، آداب و رسوم كشورهاي ديگر منتشر شده بود در مجموع 1983 اثر از كشورهاي يونان، صربستان و مونته نگرو، كويت، اسلواكي، مقدونيه، لهستان، اسلوونيا، هنگ كنگ، سري لانكا، افغانستان، ويتنام، اندونزي، هندوستان، بلغارستان، قزاقستان، اكراين، بلاروس، ازبكستان و پاكستان و 3486 اثر از ايران به  دبيرخانه مسابقه ارسال شد.

در نمايش اين مسابقه بين المللي علاوه بر نمايش نقاشي ها همچنين كارگاه هاي هنري براي پرورش خلاقيت بازديد كنندگان برپايه خواهد شد و عكاسي از كودكان نيز از برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه به شمار مي رود.

چهارمين نمايشگاه بين المللي نقاشي تهران صبح روز اول تير در مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون واقع در خيابان حجاب گشايش خواهد يافت و تا 11 تير طي ساعات 9 تا 12 و 14 تا 18  ميزبان علاقمندان خواهد بود .

کد مطلب 338036

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