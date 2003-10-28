سينمايي كه دو ريال هم نمي ارزد نمي تواند مافيا داشته باشد

نظام الدين كيايي، عضو هيأت مديره خانه سينما در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، با بيان اين مطلب تصريح كرد: من شخصا با چيزي به نام مافيا در سينماي ايران مخالفم. اين سينما دو ريال هم نمي ارزد كه مافيا داشته باشد! مافيا اگر به ميدان تره بار برود درآمدش بيشتر از اين سينماست.

رييس انجمن صدابرداران و صداگذاران سينماي ايران اضافه كرد: در سينماي ايران چيزي به اسم مافيا وجود ندارد، البته يك پولي در جاهايي هست كه بايد در جاهايي هم خرج شود.بنابراين اگر مافيايي هم وجود داشته باشد، مافياي روزانه، ماهانه و حداكثر شش ماهه است.

وي گفت: اين چه مافيايي است كه يك نفر امروز خودش جزء مافياست و فردا منتقد آن؟!

عضو مؤسس خانه سينما، در ادامه گفت: اگر كسي فيلم خوبي بسازد و كارش را بلد باشد كه نمي شود گفت مافيا به او سوژه داده واين فيلم را براي او ساخته است. كسي اگر فيلم خوب بسازد و براي مردم فيلم بسازد و در ضمن مبتذل هم نباشد مردم در هر صورتي مي روند فيلم را مي بينند.

كيايي با تأكيد بر اين نكته كه هنر به استعداد هنرمند مربوط است نه به مافيا گفت: هنرمند وقتي كارش را نشان داد، مثل چشمه زلالي است كه كه نمي شود براي هميشه كورش كرد.

وي درباره اختصاص كمكهاي دولتي به سينما گفت: چون سناريوها دولتي است، دولت بايد حمايت هم بكند، چون چارچوب گذاشته، پولش را هم بايد بدهد.

