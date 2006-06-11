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۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۴۵

امير رضا خادم در جمع خبرنگاران:

با هزينه شخصي به آلمان سفر مي كنم

با هزينه شخصي به آلمان سفر مي كنم

امير رضا خادم رئيس كميته تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي گفت كه با هزينه شخصي خود براي ديدن بازي هاي دوم و سوم تيم ملي ايران در مسابقات جام جهاني فوتبال 2006 به آلمان سفر مي كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، خادم كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخني مي گفت، تصريح كرد: با توجه به مسايلي كه در زمينه اعزام افراد به جام جهاني پيش آمد، انصراف خود را براي اعزام از سوي مجلس، به جام جهاني به سازمان تربيت بدني اعلام كردم.

وي ادامه داد: بليط سفر به آلمان براي ديدن مسابقات جام جهاني براي من خريداري شده بود، اما ترجيح مي دهم با هزينه شخصي به اين مسابقات بروم.

نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خاتمه گفت: البته تعدادي از نمايندگان مجلس نيز براي ديدن بازي ها به آلمان مي روند، اما اسامي آنها را نمي دانم.

کد مطلب 338065

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