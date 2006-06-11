با هزينه شخصي به آلمان سفر مي كنم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، خادم كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخني مي گفت، تصريح كرد: با توجه به مسايلي كه در زمينه اعزام افراد به جام جهاني پيش آمد، انصراف خود را براي اعزام از سوي مجلس، به جام جهاني به سازمان تربيت بدني اعلام كردم.

وي ادامه داد: بليط سفر به آلمان براي ديدن مسابقات جام جهاني براي من خريداري شده بود، اما ترجيح مي دهم با هزينه شخصي به اين مسابقات بروم.

نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خاتمه گفت: البته تعدادي از نمايندگان مجلس نيز براي ديدن بازي ها به آلمان مي روند، اما اسامي آنها را نمي دانم.