دوره آموزش غربال گري سندرم داون در مادران باردار برگزار مي شود / از 700 مورد تولد يك مورد مبتلا به سندرم داون است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "سعيد رضا غفاري" امروز در نشست خبري سمينار آموزشي غربال گري سندرم داون افزود: سندرم داون شايع ترين ناهنجاري كروموزومي است كه با رويكرد مناسب مي توان از بروز همه موارد اين بيماري پيشگيري كرد. در حال حاضر از 700 مورد تولد يك مورد مبتلا به سندرم داون است و در مقايسه با جمعيت اين تعداد نشان دهنده شيوع اين بيماري است. بنابراين مسئولان بهداشتي كشور بايد با اين امر به صورت مسئولانه برخورد كنند.

وي افزود: سرمايه هر كشوري نسل آينده آن بوده و اطمينان از سلامت آن نسل از اهميت بسياري برخوردار است. خوشبختانه با برنامه ريزي مناسب كشور در بخش بهداشت و درمان، وضعيت بهداشت مادران باردار بهبود و ميزان مرگ و مير نوزادان تا حد قابل توجهي كاهش يافته است.

اين متخصص ژنتيك اضافه كرد: در حال حاضر ميزان مرگ و مير نوزدان 10 در هزار است و 20 درصد مرگ و مير به دليل مشكلات ژنتيكي است كه علاوه بر آن كودكاني كه زنده مي مانند نيز دچار معلوليت مي شوند.

وي خاطرنشان كرد: بيشتر مشكلات ژنتيكي قابل پيشگيري هستند به نحوي كه مي توان از بروز نيمي از آنها با تكنولوژي موجود پيشگيري كرد.

غفاري ياد آور شد: بسياري از افراد تصور مي كنند كه افزايش سن مادر در افزايش ابتلا جنين به سندرم داون موثر است اما تنها يك سوم افراد مبتلا داراي مادراني با سن بالاي 35 سال بوده اند.

وي بهترين روش پيشگيري از تولد كودك مبتلا به سندرم داون را غربال گري تمامي مادران باردار ذكر كرد و گفت: اين روش بايد مقرون به صرفه باشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده كنند. همچنين اين روش نبايد مشكلي براي مادر ايجاد كند.

دبير سمينار آموزشي غربال گري سندرم داون گفت: روش غربال گري تركيبي از روش بيوشيمي، مشاوره ژنتيك و سونوگرافي است. اين روش علاوه بر اينكه بايد به شكل استاندارد انجام گيرد بايد غيرتهاجمي بوده و در بعد جمعيتي با هزينه مناسب انجام شود.

وي اضافه كرد: اين روش مي تواند 95 درصد مادران را شناسايي كند و بهترين زمان براي انجام اين روش سه ماهه اول بارداري است. كمتر بودن رابطه احساسي مادر و جنين، خطرات كمتر در بخش مداخلات پزشكي و امكان انجام ملاحظات اخلاقي و شرعي براي سقط جنين موجب مي شود تا انجام غربال گري در سه ماهه اول بارداري راحت تر انجام شود.

غفاري گفت: افرادي كه كار غربال گري را انجام مي دهند بايد صلاحيت لازم براي انجام اين كار را داشته و نرم افزار انجام آن نيز موجود باشد.

وي تأكيد كرد: غربال گري سندرم داون براي نخستين بار در كشور انجام مي شود و براي انجام آن براي اولين بار يك گروه از متخصصين مختلف كليه خدمات مربوط را در يك بار ويزيت به مادران باردار ارائه مي دهد. در اين طرح اداره ژنتيك مركز بيماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز همكاري دارد.

اين متخصص ژنتيك گفت: دوره آموزشي غربال گري سندرم داون در جهان توسط مركز بين المللي پزشكي جنين انجام مي شود اما با تلاش مركز پزشكي جنين ايران و مركز تحقيقات بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي تهران آموزش اين دوره در ايران با نظارت مركز بين المللي به مركز تحقيقات اين دانشگاه واگذار شده است.

وي افزود: در نتيجه اين آموزش گواهي لازم به افرادي كه در آموزش تئوري شركت داشته باشند، ارائه مي شود كه پس از گذراندن موفقيت آميز دوره تئوري، گواهي دوره عملي هم قابل كسب است.

دبير سمينار آموزشي غربال گري سندرم داون در خصوص هزينه هاي انجام طرح غربال گري خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 50 درصد هزينه ها توسط طرح پرداخت مي شود و ساير هزينه ها بنا بر تصميم بيمار مبني بر موافقت براي انجام غربال گري از سوي بيمار پرداخت خواهد شد.

وي ابراز اميدواري كرد: زمينه برگزاري اين طرح نيز مانند طرح پيشگيري از تولد كودك تالاسمي و ديگر طرح هاي پيشگيري ژنتيكي به صورت ملي و كشوري فراهم شود.

به گزارش مهر، سمينار آموزشي طرح غربال گري سندرم داون در مادران باردار 29 خردادماه جاري در تالار امام بيمارستان امام خميني (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود .