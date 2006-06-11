20 ميليارد ريال وام براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، با تصويب وزراي عضو كميسيون منتخب دولت براي رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي و تاييد رئيس جمهور ، مبلغ 15 ميليارد ريال وام به شركت ريسندگي ر حيم زاده و شركاء اصفهان و مبلغ 5 ميليارد ريال به شركت چرم مغان پرداخت مي شود .

اين وام ها از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 85 و با تضمين دولت پرداخت خواهد شد و مي بايست تحت نظارت يك كارگروه متشكل از افراد مسئول كه وزيران عضو كميسيون منتخب دولت پيش بيني كرده اند ، با رعايت آيين نامه اجرايي تبصره مذكور هزينه شود .

بر اساس اين مصوبه كه از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شده ، همچنين بدهي مالياتي شركت چرم مغان به وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وبدهي شركت هاي ريسندگي رحيم زاده و شركاء اصفهان ، فولاد ميبد ، فولاد البرز ، رنگ و رزين خوزستان ، و فرآورده هاي روغني ايران ( فريكو ) به بانك ها براي مدت يك سال استمهال مي گردد.

قرار است وام هاي مصوب اين كميسيون در سال 84 كه تاكنون پرداخت نشده ، از محل تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 85 پرداخت شود .

