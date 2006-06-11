تركيب جديد هيأت رئيسه كميسيون بهداشت مجلس مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، در انتخابات هيات رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه عصر امروز برگزار شد، اعضاي اين كميسيون پس از راي گيري بار ديگر دكتر اميدوار رضايي، نماينده مسجدسليمان را به عنوان رئيس اين كميسيون انتخاب كردند.
در انتخابات اين كميسيون همچنين انوشيروان محسني بندپي نماينده چالوس و نوشهر به عنوان نايب رئيس اول و علي باغبانيان، نماينده نطنز و قمصر به عنوان نايب رئيس دوم انتخاب شدند.
همچنين دكترعوض حيدرپور نماينده شهرضا در اين انتخابات با راي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان به عنوان مخبر كميسيون و جهانبخش اميني نماينده كرمانشاه و محمد قلي مارمايي نماينده گنبد كاووس به عنوان منشي هاي اين كميسيون انتخاب شدند.
نظر شما