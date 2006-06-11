  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۲۱

تركيب جديد هيأت رئيسه كميسيون بهداشت مجلس مشخص شد

انتخابات هيات رئيسه كميسيون بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي سومين سال جاري عصر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، در انتخابات هيات‌ رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه عصر امروز برگزار شد، اعضاي اين كميسيون پس از راي ‌گيري بار ديگر دكتر اميدوار رضايي، نماينده مسجدسليمان را به عنوان رئيس اين كميسيون انتخاب كردند. 

در انتخابات اين كميسيون همچنين انوشيروان محسني بندپي نماينده چالوس و نوشهر به عنوان نايب رئيس اول و علي باغبانيان، نماينده نطنز و قمصر به عنوان نايب رئيس دوم انتخاب شدند.

همچنين دكترعوض حيدرپور نماينده شهرضا در اين انتخابات با راي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان به عنوان مخبر كميسيون و جهانبخش اميني نماينده كرمانشاه و محمد قلي مارمايي نماينده گنبد كاووس به عنوان منشي‌ هاي اين كميسيون انتخاب شدند.  

کد مطلب 338100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها