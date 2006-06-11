لابي گري آمريكا و اروپا براي فشار به ايران جهت بازگشت به گفتگوها

به گزارش خبرگزاري مهر، آسوشيتدپرس ادعا كرد اسنادي بدست آورده است كه نشان مي دهد آمريكا و اتحاديه اروپا در حال رايزني هستند تا ديگر كشورها نيز از ايران بخواهند تا گفتگوها را از سر بگيرد.

بر اساس اين سند در صورتي كه ايران از بازگشت به گفتگوها امتناع كند موضوع هسته اي آن به شوراي امنيت خواهد رفت.

در اين سند 2 برگي همچنين آمده است : اين تلاش درست پيش از نشست روز دوشنبه آژانس بين المللي انرژي اتمي در راستاي تلاش هاي متمركز غرب براي ترغيب 35 عضو شوراي حكام صورت مي گيرد.

آنگونه كه آسوشيتدپرس با استناد به اين سند نقل مي كند غرب تلاش دارد تا اعضاي شوراي حكام را به حمايت از پيشنهاد گروه شش (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين روسيه، و آلمان) ترغيب نمايد.

به نوشته آسوشيتدپرس، حتي اگرچه در ابتدا از تهران درخواست مي شود تا برخي فعاليت هاي غني سازي خود را طي مدت گفتگوها به تعليق درآورد ولي اين اسناد همچنين نشان مي دهد كه غرب متعهد است تا مهلتي قانوني و بلند مدت براي غني سازي و توليد سوخت به ايران بدهد.