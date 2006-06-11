  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۰۰

اجراي قوانين اسلامي بايد در ضمير انسان نهادينه شوند

اجراي قوانين اسلامي بايد در ضمير انسان نهادينه شوند

انديشمند مسلمان مصري معتقد است قوانين كشورهاي اسلامي كه منطبق با ارزشهاي ثابت قرآني است مسئوليت مسلمانان را در راستاي احترام و ارزش گذاشتن به آموزه هاي اسلام بيشتر كرده و موجب شده اجراي قوانين اسلامي در ضمير آنها نهادينه شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الشرق، دكتر جمال البنا انديشمند مسلمان مصري در نشست " مفهوم دولت در اسلام" اظهار داشت: همه ملتها بايد به قوانين احترام بگذارند و آن را كاملا رعايت كنند. در اين ميان كشورهاي اسلامي مسئوليت بيشتري در راستاي احترام و ارزش گذاشتن به آموزه هاي اسلام دارند چرا كه در اين كشورها مواد و اصول اساسي قانونگذاري از قرآن كريم استخراج شده است كه بايد در هر مكان براي آنها محترم و قابل اجرا باشد. 

جمال با اشاره به تاريخ دين در كشورهاي اروپايي و اسلامي تصريح كرد: در كشورهاي اروپايي از ابتداي تاريخ اديان پس از بت پرستي، دين مسيحيت رواج يافت . اما ملتهاي شرقي به دنبال اشاعه اسلام آن را فراگرفته و با اهتمام به قرآن و ارزشهاي اسلامي به تحقق عدالت، حفظ حقوق و آزاديهاي اقليتهاي اديان ديگر صرفنظر از اينكه چه ديني دارند، اقدام كردند.

وي در ادامه به مسئله شورا در نظام اسلامي اشاره كرد و افزود: وجود شورا براي نظام قانوني يك كشور اسلامي ضروري است و تحقق آن يعني احترام به افراد و اين همان چيزي است كه بايد در كشورهاي اسلامي محقق شود.

وي به تشريح مسئله شورا پرداخت و گفت: شورا از ارزشهاي قرآني است و مسلمانان را به مشورت و شور فرا مي خواند، با بهره گيري از شورا و با همفكري مي توان با استبداد، سركشي و طغيان مبارزه كرد.

جمال البنا افزود:  قوانين يك كشور بايد منطبق با ارزشهاي ثابت قرآني باشند تا اجراي اين ارزشها در ضمير انسان دروني شوند، همچون عدالت كه انسان در هر زمان و مكاني خواهان عدالت بوده و ظلم را نمي پذيرد. 

کد مطلب 338133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها