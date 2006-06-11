اجراي قوانين اسلامي بايد در ضمير انسان نهادينه شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الشرق، دكتر جمال البنا انديشمند مسلمان مصري در نشست " مفهوم دولت در اسلام" اظهار داشت: همه ملتها بايد به قوانين احترام بگذارند و آن را كاملا رعايت كنند. در اين ميان كشورهاي اسلامي مسئوليت بيشتري در راستاي احترام و ارزش گذاشتن به آموزه هاي اسلام دارند چرا كه در اين كشورها مواد و اصول اساسي قانونگذاري از قرآن كريم استخراج شده است كه بايد در هر مكان براي آنها محترم و قابل اجرا باشد.

جمال با اشاره به تاريخ دين در كشورهاي اروپايي و اسلامي تصريح كرد: در كشورهاي اروپايي از ابتداي تاريخ اديان پس از بت پرستي، دين مسيحيت رواج يافت . اما ملتهاي شرقي به دنبال اشاعه اسلام آن را فراگرفته و با اهتمام به قرآن و ارزشهاي اسلامي به تحقق عدالت، حفظ حقوق و آزاديهاي اقليتهاي اديان ديگر صرفنظر از اينكه چه ديني دارند، اقدام كردند.

وي در ادامه به مسئله شورا در نظام اسلامي اشاره كرد و افزود: وجود شورا براي نظام قانوني يك كشور اسلامي ضروري است و تحقق آن يعني احترام به افراد و اين همان چيزي است كه بايد در كشورهاي اسلامي محقق شود.

وي به تشريح مسئله شورا پرداخت و گفت: شورا از ارزشهاي قرآني است و مسلمانان را به مشورت و شور فرا مي خواند، با بهره گيري از شورا و با همفكري مي توان با استبداد، سركشي و طغيان مبارزه كرد.

جمال البنا افزود: قوانين يك كشور بايد منطبق با ارزشهاي ثابت قرآني باشند تا اجراي اين ارزشها در ضمير انسان دروني شوند، همچون عدالت كه انسان در هر زمان و مكاني خواهان عدالت بوده و ظلم را نمي پذيرد.