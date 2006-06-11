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۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۱۵

/ گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به جام جهاني - 41 /

دايي هنوز بهترين بازيكن ايران است/ تيموريان پديده مي شود

دايي هنوز بهترين بازيكن ايران است/ تيموريان پديده مي شود

خبرنگار يكي از شبكه هاي تلويزيوني ايتاليا از علي دايي به عنوان بهترين بازيكن تيم ملي فوتبال ايران نام برد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آلمان، اين خبرنگار ايتاليايي كه براي پوشش خبري و تصويري ديدار امروز تيم ملي ايران برابرمكز يك به شهر نورنبرگ اماده است در گفت و گو با " مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت  : ايران بازيكنان بسيار خوبي دارد كه برخي از آنها در ليگ هاي معتبر اروپايي بازي مي كنند.

اين خبرنگار ايتاليايي با بيان اينكه مهدوي كيا ، زندي و كريمي از بهترين بازيكنان تيم ملي ايران هستند ازعلي دايي به عنوان بهترين بازيكن تيم ملي نام برد وتصريح كرد: دايي با زدن بيشترين گل در تاريخ فوتبال جهان جاودانه شده است و به نظر من بهترين بازيكن ايران است.

وي ادامه داد: در تيم ايران آندرانيك تيموريان بازيكن ارمني نيز به عنوان يكي از پديده هاي جام جهاني مطرح خواهد شد. او بازيكن بزرگي مي شود.

اين خبرنگار ايتاليايي  در مورد تيم ملي كشورش گفت : به نظر مي رسد كه تيم ايتاليا با در اختيار داشتن بازيكنان مسن نتواند در اين رقابتها نتايج خوبي كسب كند.

کد مطلب 338140

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