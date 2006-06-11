چگونگي ثبت نام در آزمون تافل دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، كليه علاقه مندان به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 12 تيرماه 85 به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران: خيابان پاسداران، نبش بهستان ششم، پلاك 4 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

آزمون تافل از مهر 83 براي اولين بار در دانشگاه آزاد برگزاري شده و تاكنون 9 دوره را برگزار كرده است.

اين آزمون بين المللي و مطابق با استاندارد موسسه ETS است و در كل جهان در يك ساعت و با تعداد سوالات مشخص و معين برگزار مي شود.

كليه ملزومات لازم جهت برگزاري آزمون مذكور از موسسه ETS ارسال و كليه مراحل برگزاري مطابق استانداردهاي موسسه مذكور اجرا مي شود.

پاسخ نامه داوطلبان جهت تصحيح به موسسه ETS ارسال و پس از تصحيح كارنامه شركت كنندگان توسط موسسه مذكور صادر و ارسال مي شود.

امتحان تافل TOEFL در ايران مبتني بر سيستم كاغذ و قلم است كه بنا به اظهار نظر داوطلبان از ساير روش هاي موجود كه در ساير كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد ساده تر و راحت تر است.