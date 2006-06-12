عفو بين الملل صادرات تسليحات چين را "خطرناك" ارزيابي كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه فايننشال تايمز، اين گزارش در تناقض با گفته هاي چين است كه مي گويد ديدگاه آن در فروش تسليحات "محتاطانه و مسئولانه" است.

گروه حقوق بشرمدعي شده است كه بيشترين بحث در مورد صادرات تسليحات چين، بر انتقال فناوري هاي هسته اي و موشكي به كشورهايي مثل ايران، كره شمالي و پاكستان متمركز شده است.

در اين گزارش آمده است :"صادرات مستمر جنگ افزارهاي معمولي و سلاحهاي كوچك سبب نقض حقوق بشرو درگيريهاي مسلحانه وحشيانه شده است."

چين يكي از 10 كشور صادركننده تسليحات در جهان است و بسياري از شركتهاي چيني كه در تجارت تسليحات مشاركت

مي كنند از درآمدهاي آن سود مي برند.

برآورد مي شود كه تجارت تسليحات چين به ارزش بيش از 1 ميليارد دلار (790 ميليون يورو، 540 ميليون پوند) باشد.

در گزارش سازمان عفو بين الملل همچنين ادعا شده است كه برخي معامله هاي تسليحاتي شامل معامله سلاح در ازاي مواد خام است كه ازدهه 1990 اين معامله ها با كشورهايي مثل ايران، ليبريا ، سودان و زيمبابوه صورت گرفته است.

در بخش ديگري از اين گزارش همچنين به اين مسئله اشاره شده كه چين تعداد زيادي سلاحهاي كوچك و جنگ افزارهاي سبك را به منطقه آفريقا صادر كرده و تسليحات چيني درگيريهاي نپال، چاد و مناطق ديگر را افزايش داده است.

شركت " نورينكو"در سال 2003 به خاطر تحريم هاي بسيار تنبيه كننده آمريكا و به علت ادعاي كمك اين شركت به برنامه موشكهاي بالستيك ايران از ديگر شركتهاي چيني تفكيك شد.