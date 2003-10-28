رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، فرارسيدن ماه مبارك رمضان راتبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در بخشي از پيام حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي ، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري ، كه ماه رمضان ، ماه نزول قرآن ، انس با قرآن ، عبادت ، دعا و مناجات است ، آمده است : رمضان ماه خلوت كردن بامعبود ، ماه دل سپردن به معشوق و ماه بهره مند شدن از لذت بندگي، به درگاه پروردگار متعال است .

در بخش ديگري از اين پيام تأكيد شده است : ماه رمضان ، ماه رخصتي بزرگ از خداوند كريم، به بندگان مؤمن است، تا در آن، از مسير عبادت و خودسازي و پاكيزگي روح وجان ، به درياي بخشش و عطوفت راه يابند.

همچنين در اين پيام آمده است : به راستي ، چه زيبا و دلنشين است اين عبادت جذاب و متفاوت، كه يك ماه تمام زندگي روزمره ما را تحت تأثير قرار داده و فضايي عطر آگين را، بر حيات ما حاكم مي گرداند و چه سعادتمندند مؤمناني كه توفيق بهره مندي شايسته را، از اين ماه عظيم مي يابند.

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