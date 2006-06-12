افزايش استقلال بانك مركزي / تعيين تكليف سيمان / ماموريت جديد 3 عضو كابينه براي كمك به كشورهاي فقير

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارائي در حاشيه مراسم توديع عبدالناصر همتي رئيس كل سابق بيمه مركزي و معارفه نوروز كهزادي رئيس كل جديد اين شركت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري مهر در خصوص درخواست شيباني رئيس كل بانك مركزي مبني بر استقلال بيشتر اين بانك گفت : بانك مركزي در تمام دنيا يك رويه كاري دارد و آن اين است كه با داشتن استقلال بتواند به وظايف خود عمل كند.

وي افزود : يكي از بحث هايي كه در گذشته تاريخي بانك مركزي وجود داشته ، فشارهايي براي حل مشكلات مالي دولت يا ارتباط دادن آن با سياست هاي پولي بوده است كه اين عمل منجر به كاهش ارزش پول ملي مي شود.

دانش جعفري با بيان اينكه جهت گيري سالهاي گذشته افزايش استقلال بانك مركزي به مروراست، تصريح كرد: براساس برنامه چهارم توسعه، جايگاه بانك مركزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتباروارتباط مستقيم با رئيس جمهور بوده است كه اين روند حفظ شده است .

وي ادامه داد: بحث اساسي در اين ارتباط مستقل بودن سياست هاي پولي و مالي و عدم اتكاي مشكلات مالي دولت به سياست هاي پولي است كه اين روند به استقلال بيشتر بانك مركزي كمك مي كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعيت تعيين تكليف سيمان گفت : وضعيت سيمان كماكان يكي از بحث هاي مطرح در شوراي اقتصاد است .

وي بابيان اينكه 2 گزينه براي روزهاي آينده در اين مورد مطرح است ، افزود: قيمت سيمان كه ناشي از تحولات ذاتي آن است افزايش مي يابد ، به عبارت ديگر با افزايش دستمزدها و هزينه ها در اين بخش كه رخ داده است ، قيمت فروش سيمان متناسب با آنها افزايش مي يابد. وي يكي ديگر از گزينه ها را در اين خصوص ورود سيمان به بورس كالائي و مبادله شدن در آن دانست .

دانش جعفري سياست دولت را تشويق سرمايه گذاري هاي جديد در اين خصوص ذكر كرد و افزود : اين اقدام مستلزم اين است كه سيمان از نظر قيمت گذاري و بازدهي در وضعيت مطلوبي به سر برد.

وي اظهار داشت : در حال حاضر سيمان به يك محصول استراتژيك در دنيا و يكي از عوامل كليدي توسعه كشور ها تبديل شده است .

وي گفت : درحال حاضربراي سيمان وفلزات موقعيت خاصي دركشورايجاد شده است، زيرا نيازعراق وافغانستان به اين محصول براي بازسازي موقعيت مناسبي براي ايران به منظور سرمايه گذاري در اين صنعت ايجاد كرده است .

وزير امور اقتصادي و دارائي توليد داخلي سيمان در كشور را در حال حاضر 5/35 ميليون تن ذكر كرد و گفت : در حال برنامه ريزي براي افزايش تقاضاي اين محصول به 80 ميليون تن هستيم .

وي همچنين بحث فروش نفت ارزان قيمت به كشورهاي فقير و بردن اين بحث به اوپك را در سفري كه وي قرار است به اجلاس سالانه صندوق اوپك داشته باشد، رد كرد و اظهار داشت : بحثي كه دنبال مي كنيم برگزاري اجلاس سالانه صندوق اوپك است كه اين صندوق 30 سال پيش توسط كشورهاي عضو اوپك تشكيل شده است .

وي افزود: با افزايش قيمت نفت و تغييراتي كه در وضعيت كشورهاي فقير وبا درآمد متوسط رخ ميدهد كه به اين منظور كمك هايي به اين كشورها انجام داديم .

دانش جعفري افزود : كشورهاي اوپك مبلغي به عنوان سرمايه به صندوق كمك مي كنند كه اين مبلغ در قالب وام هاي كوتاه و بلند مدت در اختيار كشورهاي قرار مي گيرد كه در اين بانك به تصويب رسيده باشد. وي ادمه دادكه اين اجلاس كه درآن حضور خواهم داشت، اجلاس ساليانه صندوق اوپك است .

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر فروش نفت ارزان قيمت به كشورهاي فقير اظهارداشت : هنوز براي اجرايي شدن اين پيشنهاد طرح مشخصي تهيه نشده ولي اگر قرار باشد كه اين پيشنهاد در قالب كارهاي گذشته در صندوق اوپك صورت گيرد بايد از طريق كمك به صندوق باشد كه اين كمك پولي است نه به صورت نفت .

وي همچنين از تشكيل يك كميسيون در دولت متشكل از وزارت اقتصاد ، نفت و سازمان مديريت براي پيگيري اين موضوع خبر داد .

وي در خصوص نظارت مجلس بر شعبات بانك‌ها در داخل و خارج كشور گفت : نظارت يكي از وظايف مجلس است كه در هر جا تشخيص دهد آن را بايد انجام دهد و اين نظارت به معناي وجود يك مسئله و مشكل خاص نيست بلكه نظارت مي تواند جنبه ادواري داشته باشد .

دانش جعفري همچنين از رد پيشنهاد تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق در كميسيون برنامه و بودجه خبر داد و تصريح كرد : استدلال طراحان اين صندوق رفع برخي از نارسايي هاي گذشته اين حساب بوده است و بررسي ها نشان مي دهد كه اين موارد در شكل حقوقي صندوق نيز مي تواند ادامه داشته باشد .

وي يكي از مشكلات اين حساب را به حداقل رسيدن موجودي حساب به دليل برداشت هاي مكرر در گذشته دانست و تصريح كرد : بررسيها نشان مي دهد كه اين موضوع ريشه دراتكاي ما به درآمد هاي نفتي دارد كه تا اين مسئله حل نشود مسئله برداشت از حساب نيز تغييري نمي كند. وزير امور اقتصادي و دارائي فرق حساب با صندوق را در مسئله حقوقي آن دانست.

وي با بيان اينكه بخشي از استفاده از حساب ذخيره ارزي در بودجه ديده شده است، تصريح كرد : اخيرا نيز يك لايحه به منظور برداشت 5/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي به مجلس ارائه كرده كه به عنوان يكي از اقساط بدهي خود مورد استفاده قراردهد كه اين اقدام مي تواند موجودي بانك را تقويت كرده و قدرت وام دهي آنهارا افزايش دهد.

دانش جعفري در خصوص افزايش تعرفه برخي از كالاهاي وارداتي گفت : در گذشته رويكرد كلي كاهش تعرفه ها بود اما در مواردي پائين بودن تعرفه ها منجر به ايجاد اختلال در برخي صنايع داخلي مي شد ، بنابراين به منظور حمايت از برخي صنايع داخلي كه در معرض خطر قرارگرفتند، تعرفه ها افزايش پيدا كرد . با ورود بي رويه واردات برخي كالاها طي سال‌هاي گذشته همچون توليد مبلمان در كشورمان كه در ديگر كشورها ارزانتر از ايران بود، دچار مشكل اساسي شده بودند.

وي با بيان اينكه جانشين كهزادي در بانك توسعه صادرات هنوز مشخص نشده است، افزود : فعلا كهزادي با حفظ سمت رئيس كل بيمه مركزي سرپرست بانك توسعه صادرت است .