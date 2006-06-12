به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سعيد حسامي امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار اقتصادي مهرگفت: طي پيشنهادي در سال گذشته از مجمع عمومي هواپيمايي هما درخواست كرديم كه مناقصات زير سقف 100 ميليون دلاربراي خريد، تعميرو اجاره هواپيما از طريق ترك تشريفات مناقصه صورت گيرد كه اين مجمع با آن درخواست موافقت كرد.

وي درپاسخ به سوال ديگرمهر درخصوص واگذاري 40 درصد شركت فجر آشيان ( شركت تعميراتي) وابسته به وزارت دفاع به هواپيمايي هما افزود: شركت فجر آشيان يك شركت خصوصي است و وظيفه اين شركت تعمير و اورهال كردن كردن هواپيما است و اين درحالي است كه مجموع توان كشوردرزمينه بخش هوپيمايي در اختيار ايران ايرقراردارد.

مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: ايران اير با بيش از 40 درصد سال سابقه اين گونه شركت ها را ايجاد كرده و بسياري از مسايل و مشكلات ساير كشورها از جمله تعميرات هواپيما و هندلينگ كردن آن از طريق هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد و تا كنون همكاري زيادي با شركت فجر آشيان داشته ايم.

وي از نهايي شدن قراردادي با شركت فجر آشيان براي تحت نظارت و كنترل واحد مهندسي و تعميرات بوئينگ 747 هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران خبر داد و خاطرنشان كرد: درخصوص اينكه شريك اين شركت شويم هنوز گفتگوها ادامه دارد و نظر وزيرراه نيزدر اين زمينه مساعد است.

حسامي با تكذيب اين امر كه اغلب پروازهاي خارجي در انحصار شركت هواپيمايي هما قراردارد ، گفت: به دنبال انحصار براي هما نيستيم بلكه به دنبال اقتدار براي ايران هستيم.

وي با اشاره به اينكه بايد نگاهي به كشورهاي اروپايي در زمينه فعاليت هاي نشنال كرير آنها داشته باشيم ، افزود: ايران اير به عنوان يكي از سمبل هاي كشور وظايف ملي بر عهده دارد.

مديرعامل هما تصريح كرد: درحال حاضرتنها حدود 22 درصد پروازهاي خارجي در اختيارايران اير قرار دارد واين درحالي است كه ايرلاين هاي ديگربين 35 تا 50 درصد پروازهاي خارجي را بر عهده دارند.

وي خاطرنشان كرد: ميانگين پروازهاي داخلي ايران ايرحدود 35 تا 40 دقيقه است اما تمام ايرلاين هاي ديگراز پروازهاي داخلي بيش از يك ساعت برخوردارند.

حسامي درخصوص روند پروازحجاج درسال جاري، گفت: اين پرواز از قديم الايام و براساس نص صريح قانون بر عهده ايران اير بوده و درانحصار سازمان حج قرار دارد چراكه اقتدار كشور به آن وابسته است.

به گفته وي، حجاج را نمي توان در اختيارهر شركت خصوصي كه تنها در فكر منافع اقتصادي خود هستند قرار داد ، حج اقتدار جمهوري اسلامي ايران است.

وي با اشاره به اينكه تمام كشورهاي دنيا جابه جايي حجاج از طريق نشنال كرير آنها صورت مي گيرد، افزود: رئيس جمهوري تشخيص داده كه اين امر به منافع كشور گره خورده و بايد از طريق نشنال كرير صورت بگيرد.

مدير عامل هما تصريح كرد: اميد است تا بتوان بر اساس دستوررئيس جمهور و قوانين، جابه جايي حجاج توسط ايران ايرصورت گيرد و چنانچه در جايي از توان ما خارج بود اجاره مي كنيم.

وي خاطرنشان كرد: سازمان هواپيمايي كشوري بايد دستور وزير راه كه پيرو دستور رئيس جمهوري است را عملي كنند.

حسامي درخصوص برنامه هاي ايران اير براي جابجايي مسافران تابستاني گفت: توانمندي ايران اير محدود است اما با اين وجود جابه جايي مسافران نوروزي و حج تمتع سال 84 با موفقيت انجام شد بدون اينكه حتي يك صندلي اضافه كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه پيش بيني مي شود كه براي جابجايي مسافران تابستاني هيچ گونه مشكلي وجود نخواهد داشت ، افزود: هم اكنون بالغ بر يك هزارصندلي به صورت استيجاري اضافه كرديم و همچنين يك فروند فوكرملكي چابهار نيزدراختيارگرفتيم.

ميدرعامل هما همچنين با اشاره به نتايج اجلاس سالانه ياتا كه در13، 14 و15 خرداد ماه سالجاري برگزار شد، گفت: از طريق اين اجلاس مسايل و مشكلات ايجاد شده از سوي دولت امريكا و مانعي كه براي همكاري نزديكتراروپا و بسياري از كشورهاي ديگر دنيا را به اطلاع تمام مسوولين و كشورهاي دنيا رسانديم.