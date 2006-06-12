نشست "مباني منطق و روش‌ شناسي" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در نشست بررسي و نقد كتاب "مباني منطق و روش ‌شناسي" اثر دكتر لطف‌ الله نبوي، استاد منطق دانشگاه تربيت مدرس، سيد محمد رضا حسيني بهشتي، علي ‌اكبر احمدي افرمجاني، سيد محمدعلي حجتي و محسن كديور حضور خواهند داشت.

اين نشست از ساعت 10 تا 12 در محل سالن استاد شكويي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود.

كتاب "مباني منطق و روش شناسي" بر سه محور اساسي استوار است : علم منطق، منطق علم و منطق تحليل علم .

مؤلف در اين كتاب قصد دارد نشان دهد كه در يك تحليل علمي چه رفتار منطقي بايد بر ما حاكم باشد. همچنين در اين كتاب تأكيد مي شود كه منطق استقراء و منطق جديد جزء لاينفك منطق عمومي است.