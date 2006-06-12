نرخ تعرفه برق در تابستان افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، محسن حكاك در جمع خبرنگاران در مشهد ميانگين افزايش تعرفه برق خانگي را 20 درصد اعلام كرد و افزود : در صنعت به علت اهميت موضوع مصرف برق اين ميزان افزايش در ماه‌هاي تير و شهريور 15 درصد است . همچنين اين ميزان افزايش تعرفه برق خانگي در مرداد ماه 30 درصد خواهد بود .

وي تصريح كرد : در سال 84 ، 26 صنعت با شركت برق همكاري داشته اند كه معادل 18 مگاوات برق را همزمان كاهش دادند كه اين ميزان معادل مصرف 9 هزار مشترك خانگي است . در مقابل حدود 190 ميليون تومان به عنوان تشويق به اين صنايع همكار پرداخت شده است .

وي در زمينه ارائه خدمات به مشتركين اظهار داشت : در سطح شهر مشهد علاوه بر هشت اموري كه به مشتركين سرويس دهي مي كنند، 30 دفتر جامع خدمات مشتركين آماده سرويس دهي به مردم هستند و علاوه بر اين، خدمات در شهر مشهد و اكثر شهرهاي 3 استان فروش انشعاب از طريق تلفن نيز انجام مي پذيرد .

حكاك مي افزايد : فروش انشعاب در شهر مشهد در سال، 36 هزار مورد است كه از اين ميزان 120 انشعاب روزانه در شهر مشهد به فروش مي رسد .

وي در زمينه بدهي هاي مشتركين گفت : در ابتداي امسال كل بدهي مشتركين 2/9 ميليارد تومان بود كه اين مبلغ در 5 تعرفه خانگي ، كشاورزي ، صنعتي ، تجاري و عمومي بوده است و اين ميزان به 7/16 ميليارد تومان تا تاريخ 21 خرداد 85 افزايش يافته است .