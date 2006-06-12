انجام تست اعتياد در مدارس امنيت رواني جامعه را به خطر مي اندازد/ اهدا CD پيشگيري از مصرف مواد مخدر به سازمانها

معاون مبارزه با مواد مخدر فرماندهي تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به اينكه فرماندهي انتظامي تهران بزرگ تقريبا مجهزترين آزمايشگاه مواد مخدر كشور را دارد ، افزود: مركز مبارزه با مواد مخدر از تجهيزات روز دنيا در زمينه شناسائي افراد معتاد از جمله تست هاي راپيد ، تي ال سي و انواع كيت هاي آزمايشگاهي برخوردار است و به دليل قابل حمل بودن به وسيله اين كيت ها به راحتي مي توان سريعا افراد معتاد را شناسايي كرد.

سرهنگ جواد كشفي در خصوص استفاده از اين لوازم و تجهيزات براي شناسايي افراد معتاد در مراكز آموزشي و ادارات گفت: از يك سو اين مركز بر اساس قانون اجازه انجام چنين كاري را ندارد و از سوي ديگرانجام تست اعتياد در چنين مكان هايي امنيت رواني جامعه را به خطر مي اندازد.

وي ، ارائه آموزش هاي پيشگيري كننده در زمينه اعتياد را موثرتر از روش هاي ديگر دانست و افزود: سال گذشته مركز آموزش اين معاونت 75 هزار نفردر دانشگاه ها ، آموزش و پرورش ، ادارات و وزاتخانه ها و بويژه جوانان و نوجوانان را تحت آموزش پيشگيري از اعتياد قرار داد و امسال نيز تا سقف 100 هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد.

كشفي از تهيه CD آموزشي در زمينه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر طبيعي و صنعتي خبر داد و اظهار داشت: اين CD حاوي مطالب و تصاويري در خصوص مواد مخدر صنعتي و طبيعي ، عوارض مصرف اين مواد و آسيب هاي اجتماعي ، جسمي و رواني آن است و آماده ايم آن را در اختيار سازمانها ، نهادها ، مراكز آموزشي و دستگاه هاي متقاضي كه قصد آموزش كاركنان خود را در زمينه پيشگيري از مصرف مواد مخدر دارند ، قرار دهيم.