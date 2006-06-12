كتاب "الهيات، نظريه سياسي و تكثرگرايي" منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، چگونه مي توانيم با وجود تفاوتهاي بسياري كه در يك جامعه است به همزيستي ادامه دهيم؟ اين امر يكي از پرسشهاي مبرم و ضروري زمان ما محسوب مي شود. تساهل سنگ بستر ليبراليسم سياسي است، در حالي كه مدافعدان تفكر سياسي مناقشه جو و دموكراسي افراط گرا به دنبال عميق تر كردن تفاوتها هستند.

كريسشن ديد جانسون اين جنبش را از تساهل تا تفاوت به همراه جنبشهايي از معرفت شناسي تا انسان شناسي در قالب نظريه سياسي اخير توصيف كرده است.

وي با ارائه اين رويكرد انسان شناسي در جستجوي پاسخ الهياتي به پرسش به آگوستين و نظريه پردازان سياسي و الهياتي اخير اشاره مي كند.

اين امكان الهياتي كليساي را قادر مي سازد در جامعه سياسي بدون از دست دادن رويكردهاي خود سهيم شود.

