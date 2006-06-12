دبير فدراسيون ورزش هاي رزمي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" درحكم صادره از سوي عباس خزايي آمده است : نظر به حسن شهرت و خدمات جنابعالي به جامعه ورزش هاي رزمي، براساس هماهنگي انجام شده با معاون محترم سازمان ورئيس مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي (جناب آقاي مهندس حسام)، به عنوان دبير فدراسيون ورزشهاي رزمي منصوب مي شويد. اميد است در راستاي اهداف عاليه سازمان و اين فدراسيون، آيندگان به شايستگي گواهي دهند.

گفتني است غفاري داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي در رشته علوم سياسي است و 29 سال سابقه فعاليت در ورزش هاي رزمي را دارد و تاكنون عهده دارمسئوليت هايي چون، دبير و عضو كميته فني فدراسيون ورزشهاي رزمي ( ازسال 78 تاكنون)، مديرسبك هاي رينگي اين فدراسيون، رئيس سازمان فول كنتاكت وكيك بوكسينگ و مديرتيم هاي ملي فدراسيون بوده و درحال حاضرنيز مسئوليت سبك كيك بوكسينگ كشورمان را برعهده دارد.