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۲۲ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۵۰

دبير فدراسيون ورزش هاي رزمي منصوب شد

دبير فدراسيون ورزش هاي رزمي منصوب شد

طي حكمي از سوي عباس خزايي سرپرست فدراسيون ورزشهاي رزمي، علي غفاري به عنوان دبير اين فدراسيون منصوب و مشغول به كار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" درحكم صادره از سوي عباس خزايي آمده است : نظر به حسن شهرت و خدمات جنابعالي به جامعه ورزش هاي رزمي، براساس هماهنگي انجام شده با معاون محترم سازمان ورئيس مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي (جناب آقاي مهندس حسام)، به عنوان دبير فدراسيون ورزشهاي رزمي منصوب مي شويد. اميد است در راستاي اهداف عاليه سازمان و اين فدراسيون، آيندگان به شايستگي گواهي دهند.

گفتني است غفاري داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي در رشته علوم سياسي است و 29 سال سابقه فعاليت در ورزش هاي رزمي را دارد و تاكنون عهده دارمسئوليت هايي چون، دبير و عضو كميته فني فدراسيون ورزشهاي رزمي ( ازسال 78 تاكنون)، مديرسبك هاي رينگي اين فدراسيون، رئيس سازمان فول كنتاكت وكيك بوكسينگ و مديرتيم هاي ملي فدراسيون بوده و درحال حاضرنيز مسئوليت سبك كيك بوكسينگ كشورمان را برعهده دارد.

کد مطلب 338579

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