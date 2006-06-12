ايجاد صندوق همكاري هاي مشترك پژوهشي ايران و فرانسه

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر زاهدي در اين ديدار، با اشاره به اين كه ميهمان نوازي فرانسويان از امام راحل در حافظه تاريخي ملت ايران خواهد ماند، گفت: دو كشور ايران و فرانسه بايد با توجه به سابقه تمدني خود بحث گفت و گوي تمدن ها و اديان را جدي بگيرند.

وي افزود: احساس مي كنم نوع جديدي از جنگ هاي صليبي با ابزارهاي فرهنگي در حال وقوع است و ايران و فرانسه مي توانند با همكاري يكديگر نقش مهمي در تقريب و نزديكي اديان و تمدن ها داشته باشند و توطئه كساني را كه مي خواهند كشورها را از فرهنگ غني خود تهي سازند، خنثي كنند.

وزير علوم در ادامه، زمينه هاي همكاري هاي مشترك علمي را بر شمرد و گفت: ما آمادگي داريم كه پذيراي دانشجويان فرانسوي در رشته هاي مختلف فلسفه و اديان باشيم. همچنين، اين آمادگي را داريم كه اعضاي هيات علمي را براي فرصت مطالعاتي به فرانسه اعزام كنيم. ايجاد صندوق همكاري هاي مشترك پژوهشي بين دو كشور نيز مي تواند زمينه ديگري براي همكاري باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر زاهدي در پايان به مساله استفاده ايران از انرژي هسته اي اشاره و تاكيد كرد: ما واقعا به دنبال استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي هستيم. تا به حال هم در چارچوب NPT حركت كرده و خواهيم كرد و هر نوع سلاح كشتار جمعي را در هر جاي دنيا كه باشد، محكوم مي كنيم و اميدواريم كه كشور فرانسه هم از مواضع بحق ما دفاع كند.

سفير فرانسه در تهران نيز ضمن ارائه گزارشي از وضعيت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در فرانسه، سطح همكاري هاي علمي را بسيار خوب توصيف و آمادگي كشورش را براي پذيرش استادان در فرصت هاي مطالعاتي و انجام پروژه هاي مشترك در قالب صندوق همكاري هاي پژوهشي اعلام كرد.