به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، سيد محمد پژمان در جمع خبرنگاران افزود : ساختمان‌ها بايد به‌گونه اي طراحي ، مقاوم و ايمن ساخته شود كه موجبات اطمينان و بهره دهي مناسب ، آسايش و صرفه جوئي اقتصادي را براي تمامي بهره برداران ساختمان فراهم آورد .

وي ادامه داد : شهرداري و سازمان هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي با تعامل بيشتر در اجراي پروژه ها و نظارت بر امر ساخت و ساز با يكديگر مشاركت نزديك داشته باشند و همسو مقررات ملي ساختمان را اجرا كنند .

پژمان تصريح كرد : هيئت مديريه و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان تلاش كند و عزم جدي در بين اعضاي خود به وجود آورد كه مهندس عضو سازمان ضامن خود اجراي قانون نظام مهندسي باشد .

معاون استاندار خراسان رضوي افزود : ساختمان به عنوان يك سرمايه ملي و مصرفي به شمار مي آيد ، بايد مهندسي سعي خود را در افزايش ضريب ماندگاري ساختمان به كار گيرند .

پژمان ادامه داد : خوشبختانه پروژه هايي كه با طرح ، نقشه و نظارت مهندسين اجراء مي شود ، زيبا ، مقاوم و با صرفه ساخته مي شود .

وي گفت : در قوانين نظام مهندس چالش عمده اي وجود ندارد و مهندسان به ازاي خدماتي كه عرضه مي كنند حق الزحمه دريافت كنند .