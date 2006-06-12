اجراي طرح امنيتي جديد در پايتخت عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرلشكر "مهدي الغراوي" در كنفرانس مطبوعاتي خود در بغداد گفت كه دولت عراق كار تدوين طرح امنيتي ياد شده را به پايان برده است و اين طرح از ساعت شش صبح روز چهارشنبه هفته جاري در بغداد به اجرا درخواهد آمد.

وي افزود: اين طرح وسيع و گسترده بود و در آن همه دستگاههاي امنيتي دولت و نيروهاي چند مليتي براي پيگرد تروريست ها شركت دارند.

الغراوي درباره مناطق حساس شهر بغداد پايتخت عراق كه شاهد استقرار گسترده نيروهاي دستگاههاي امنيتي اين كشور خواهد بود گفت كه مناطق حساس تر شامل المنصور، الدوره، العامريه، الغزاليه، البياع، السيديه در غرب و مناطق الاعظميه، الشعب و الصليخ در شرق است.

در همين زمينه، نوري المالكي نخست وزير عراق نيز تاكيد كرد: ما طرح هاي امنيتي براي كوتاه مدت و بلندمدت داريم كه طرح هاي كوتاه مدت ما درخصوص چگونگي رويارويي و شكست تروريست ها و طرح هاي بلند مدت ما درباره چگونگي برقراري امنيت در كشور در طول پنج سال آينده است.

وي افزود: روز گذشته جزئيات طرح امنيتي بغداد به طور كامل پايان يافت و در حال ابلاغ به دستگاههاي امنيتي و فرماندهان ذيربط است.

خبر ديگر اينكه ارتش آمريكا امروز اعلام كرد : آزمايش "دي.ان.اي" ثابت كرده است كه فرد كشته شده در عراق ابومصعب الزرقاوي رهبر شاخه القاعده در عراق بوده است.

ارتش آمريكا همچنين در بيانيه اي اعلام كرد كه هفت "تروريست" مرتبط با سران شبكه القاعده در حمله هوايي آمريكا به نزديك شهر بعقوبه در شمال شرقي بغداد كشته شده اند.

اين بيانيه افزود كه نيروهاي ائتلاف بعد از حمله هوايي امروز به يكي از نواحي شهر بعقوبه با اجراي عمليات حمله و بازرسي هفت تروريست را كشته، سه نفر را زخمي و دو نفر ديگر را دستگير كردند.