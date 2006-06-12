يك ديپلمات آگاه در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اين خبر افزود: هيچ قطعنامه اي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران در دستور كار شوراي حكام نيست و روز چهارشنبه صرفا موضوع ايران و گزارش البرادعي در اين خصوص به بحث و بررسي گذاشته مي شود .



نشست نوبت صبح شوراي حكام كه راس ساعت 10 و 30 دقيقه امروز به وقت محلي آغاز شده بود، ساعت 13 پايان يافت .



در جلسه صبح امروز، البرادعي گزارشي درباره روند و پروسه اجراي پادمان ها در كشورهاي عضو آژانش ارائه كرد و در بخش كوتاهي از اين گزارش به موضوع هسته اي ايران نيز اشاره كرد.



علي اصغر سلطانيه سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز در گفتگو با خبرنگار "مهر" خبر داده بود : موضوعات مختلف و عادي نظير برنامه و بودجه ، عملكرد آژانس در سال 2005 ، وضعيت همكاري هاي فني و تكنولوژيك و انتقال مواد ، عملكرد بخش بازرسي و پادمان و همينطور طرح موضوع انتقال سوخت از ايالات متحده به راكتوري در پرتقال از جمله دستور كارهاي اين دوره از نشست شوراي حكام است.

دكتر سلطانيه افزود: علاوه بر اين بحث مهمي كه در نشست اخير مطرح مي شود همكاريهاي آژانس در پروژه موسوم به راكتورهاي آزمايشي ITER است كه به راكتورهاي ترمو نيوكلير (يا حرارتي هسته اي) مربوط مي شود و به عبارتي بهره برداري از پديده گداخت هسته اي است و به نسل آينده راكتورهاي هسته اي توليد انرژي تعلق دارد.

نماينده ايران در سازمانهاي بين المللي مستقر در وين ادامه داد: در بند 8 دستور كار ، بررسي كليه مسايل جاري پادماني ، آمار كشورهاي امضا و اجرا كننده پروتكل الحاقي و همينطور چگونگي اجراي پروتكل و پادمان در كشورهاي عضو مي پردازد كه وضعيت پادمان هسته اي در ايران آخرين بخش همين بند است .



جلسه عصر امروز شوراي حكام ساعتي پيش در وين آغاز شده است .