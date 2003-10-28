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۶ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۵۹

"مارتين كمپل " اعلام كرد

قسمت دوم فيلم "ماسك زورو" در راه است

"مارتين كمپبل" كارگردان فيلم "ماسك زورو"اعلام كرد كه فيلمنامه بسيارخوبي دردست دارد كه احتمال ساخت قسمت دوم اين اثررا افزايش مي دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان درمورد فيلمنامه پروژه جديدش گفت:" درطول چهارسالي كه گذشت فيلمنامه هاي بسياري را رد كرديم اما درحال حاضرفيلمنامه اي به دستمان رسيده كه ازكيفيت بالايي برخورداراست واحتمال ساخت اين اثررا افزايش مي دهد."
اودرادامه صحبتهايش افزود:" نقش كاراكترزن اين فيلم بسيارقوي است واو هم طرازكاراكتر"آنتونيو باندراس" حضوري موثردارد.دركل مي توان گفت كه اين پروژه چيزي بيشترازيك دنباله سرگرم كننده است.دراين اثرنيزازحضور"باندراس" و"كاترين زتاجونز" سود مي جوييم."
فيلمبرداري درماه" آوريل" ويا" مي" آغازمي شود و"ماسك زورو" درسال 2005 به نمايش عمومي درمي آيد.

کد مطلب 33875

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