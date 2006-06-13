رسول زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبيل افزود: تاكنون در سطح كشور بيش از 92 سد بزرگ و بيش از 175 سد كوچك احداث شده است و بيش از 86 سد نيز در كشور در حال ساخت است كه ظرفيت ذخيره آب آنها 10 ميليارد متر مكعب مي‌باشد.

وي از مطالعه 176 سد در كشور خبر داد وگفت: از اين تعداد سد ساخت 54 سدبا تكميل مطالعات و درصورت تأمين اعتبارات لازم از سال آينده آغاز خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود تا دو سال آينده اين سدها به بهره‌برداري برسد.

زرگر با اشاره به ميزان بارندگي در سطح كشور در هشت ماه گذشته، تصريح كرد: در هشت ماه از گذشت سال آبي بيش از 330 ميليارد متر مكعب بارش باران را شاهد بوديم كه معادل 200 ميلي‌متر در گسترده كشور بوده است.

وي گفت: تا پايان تابستان طبق پيش‌بيني سازمان هواشناسي شاهد بارش باران در حدود 25ميليارد متر مكعب در شهرهاي جنوبي كشور خواهيم بود كه در كل ميزان بارش باران امسال در مقايسه با سال آبي گذشته 27 درصد كاهش داشته است.

معاون وزير نيرو در ادامه اظهار داشت: امسال حدود 7 استان كه عمدتاَ استان‌هاي جنوب شرقي هستند، شامل هرمزگان ‏، يزد ، كرمان ، سيستان‌و بلوچستان ، خراسان جنوبي ، جنوب فارس و بخشي از خراسان جنوبي هستند، از بي ‌آبي و خشكسالي رنج مي‌برند و امسال ما در تقسيم استاني از لحاظ تامين آب در فصل تابستان مشكلي را شاهد نخواهيم بود.

وي با اشاره به ميزان آب ذخيره شده در پشت سد‌هاي كشور افزود: با توجه به بارندگي خوب اوايل بهار امسال و ذوب شدن سريع برف ها در حال حاضر بيش از 23 ميليارد متر مكعب آب در پشت سدهاي كشور ذخيره شده كه اين ميزان ذخيره‌سازي در مقايسه با سال قبل حدود 13 درصد افزايش داشته است.