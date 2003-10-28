مديرعامل برق شيراز : بايد مصالح باشگاه و بازيكن مد نظر قرار گيرد

خليل صالحي مديرعامل باشگاه برق شيرازدرگفت وگوباخبرنگار" مهر" افزود: ما بسياري از اخبار واطلاعات را بايد ازطريق رسانه ها پي گيري نماييم، چون فدراسيون ما را درجريان بسياري ازامورقرارنمي دهد.

صالحي افزود: هنوزفدراسيون فوتبال ما با ديدگاه سنتي اداره مي شود وقانونمندي درآن جايگاهي ندارد. ما درابتداي فصل قول و قرارهايي را با فدراسيون فوتبال گذاشتيم تا براساس آن نقل وانتقالات انجام شود كه هنوزخواسته هاي ما را اجابت نكرده اند.

وي درادامه افزود: انتظار ما ازفدراسيون فوتبال وآيينامه ليگ برتراينست كه اجازه ندهد باشگاه و بازيكن دراين ميان متضررشوند و اگرقراراست بازيكني با حسن نيت ازتيمي جدا شود بايد اين اجازه داده شود وقوانيني تدوين شود كه زمان نقل وانتقالات مصالح دو طرف درنظرگرفته شود.