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۶ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۰۶

آيين نامه نقل و انتقالات ليگ از نگاه مديران باشگاهها (2)

مديرعامل برق شيراز : بايد مصالح باشگاه و بازيكن مد نظر قرار گيرد

فدراسيون فوتبال خواسته هاي مديران باشگاهها را اجابت نمي كند.

خليل صالحي مديرعامل باشگاه برق شيرازدرگفت وگوباخبرنگار" مهر" افزود: ما بسياري از اخبار واطلاعات را بايد ازطريق رسانه ها پي گيري نماييم، چون فدراسيون ما را درجريان بسياري ازامورقرارنمي دهد. 
صالحي افزود: هنوزفدراسيون فوتبال ما با ديدگاه سنتي اداره مي شود وقانونمندي درآن جايگاهي ندارد. ما درابتداي فصل قول و قرارهايي را با فدراسيون فوتبال گذاشتيم تا براساس آن نقل وانتقالات انجام شود كه هنوزخواسته هاي ما را اجابت نكرده اند.
وي درادامه افزود: انتظار ما ازفدراسيون فوتبال وآيينامه ليگ برتراينست كه اجازه ندهد باشگاه و بازيكن دراين ميان متضررشوند و اگرقراراست بازيكني با حسن نيت ازتيمي جدا شود بايد اين اجازه داده شود وقوانيني تدوين شود كه زمان نقل وانتقالات مصالح دو طرف درنظرگرفته شود.

کد مطلب 33885

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